“Ruas da memória (tão quente essa tarde)”

Tenho me buscado pelas ruas da cidade e da memória, tenho tentado divisar horizonte qualquer, um outro que possa me sugerir caminhos, não esse. Um horizonte que, desconhecido, me pareça nítido e simples, doloroso não, pois a dor, ainda que inevitável, não deve se sobrepor ao riso que a vida sabe oferecer, não pode transformar o belo e o bom em alamedas de angústias várias. Não, não quero mais por elas passar, nem as ver como destino último. Tenho me colocado diante de mim como se dois fôssemos, espelho ora partido, ora colado, às vezes fosco, deformada a imagem pela ação do tempo passado entre gozo e pranto, mas minha essa imagem, de cada um dos lados eu me vendo, ora surpreso, ora feliz, outras nem tanto, duas imagens se completando e procurando, ambas, respostas e caminhos, e por tanto me buscar, ontem e sempre, hoje como nunca, eis que esses dois de mim, imagem una e múltipla que me revela, frágil e firme, singelo, tosco, eis que me vi e me vejo assim, esses tantos últimos dias, essas tantas últimas horas, essa tanta e única vida diante de mim como razão e força, como sentido e praia a alcançar, e mais todos os pedaços de que sou feito, o que vês e o que vejo eu, o que sinto e o que pressentes (talvez!), o que suponho e o que duvidas, tudo isso, que sou eu, e que me fez singular. E assim eu me vi. E porque fui me percebendo, ainda que aos pedaços, atento a todos os passos, os meus, aqueles à minha volta e também os do coração, e sobretudo atento ao tempo de quem fez desse mosaico a possibilidade do riso o mais largo, cuido, em compasso de espera, para que a própria vida se imponha, então, se desnudando, e possa explodir em clareza e alegria, esse sonho de vida, e que ela possa finalmente me abraçar, nos abraçar, como modo único de me ter a mim e de te ter por perto e comigo, pois tudo isso tão confusamente dito em palavras tontas, quer apenas dizer que vivo porque te espero.

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Ah, tão quente essa tarde de tanta distância e certeza.





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“Nada se compara a voltar”

Olha, não há nada que se compare a voltar, mesmo sendo as partidas assim, sem distância ou ausência, nada que se compare a sonhar, mas são apenas caminhos esses passos, esses que me anunciam quando abro os olhos a cada manhã, parecendo ensaiados durante o sono, e há passos e há nuvens, mas nuvens de não tropeçar, delas não cair, de se olhar e se ver no espelho ao acordar, espelhos de cada manhã, nada como se reconhecer do lado de cá, saber que não é o fim, que não se está no fim, não acabou, que pode ser recomeço ou princípio, que não tem que ser assim, que pode ser outro, pode ser mais, pode ser tudo ou tanto e que não se trata apenas de ir ou negar, pode ser também levar o que houver de se levar, o que se guardou em cada bolso ou palavra para essa hora não planejada, e mesmo o que se deixa não é por rancor ou desprezo, sendo mais por cuidado, por não mais poder, não mais caber, não mais lugar, por não amor, não amar, e porque não amar é como morrer e porque não há nada que se compare a viver — o que é mais que respirar —, pode ser ir-se embora daqui ou de qualquer lugar, pode ser enrolar-se numa nuvem e descer encostas de montanhas rumo ao vale anunciado como vale, não como céu e, por isso, nada se compara a voltar, voltar a mim.

Sobre o livro e o autor

“Retrato falado” é o segundo livro e a primeira publicação em prosa do médico, compositor e escritor Antonio Pereira Gomes Neto. Nascido em Belo Horizonte em 1953, o neurologista é ex-aluno do Colégio Estadual Central e transformou a instituição em um dos cenários afetivos da nova obra, com lançamento em BH neste sábado (21/11), às 19h, no auditório Mata-Borrão do colégio, dentro da programação da primeira edição da Mostra Klave de Música e Literatura.

No prefácio de “Retrato falado”, o dramaturgo Pedro Paulo Cava destaca o fato de Gomes Neto não ter se preocupado com estilística, “mas em colocar sobre o papel suas vivências e impressões sobre a vida e a morte, pessoas, fatos; sobre o tempo provável da nossa existência. Emocionam, despertam curiosidade, narram o sentimento do mundo”.

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No lançamento, haverá uma apresentação cênica, com leitura e performance dos textos interpretados pelo autor e convidados, seguidos por uma sessão de autógrafos.



“RETRATO FALADO”

De Antonio Pereira Gomes Neto

Klave Editora

156 páginas

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