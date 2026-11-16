Eloésio Paulo e Sérgio Fantini fazem lançamento duplo em BH neste sábado (21/11)

A editora paulista Sinete lança neste sábado (21/11), em Belo Horizonte, dois livros de autores mineiros: “Contagem regressiva”, de Eloésio Paulo, e “Tormenta!”, de Sérgio Fantini. O lançamento será no Restaurante Feijão Tropeiro, a partir das 11h.

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Do conto ao haicai

“Contagem regressiva” reúne 28 narrativas curtas dispostas em ordem decrescente de tamanho. O livro abre com um conto moderno clássico, “Amor e usura”, de 21 páginas, e termina com uma história de uma única frase de 17 sílabas, como um haicai japonês. A proposta é refletir sobre a forma do conto até chegar ao miniconto e ao microconto.

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Alguns textos já tinham saído no jornal “Rascunho”, no “Suplemento Literário de Minas Gerais” e no extinto jornal “Uai”, de Alfenas, no Sul de Minas, cidade onde o autor trabalhou como jornalista e onde, desde 2006, é professor da universidade federal.

Nascido em Areado, Eloésio Paulo publicou livros de poesia, ensaios e literatura infantil. Entre os mais recentes estão “Por que não vou a Sodoma” (2022), “201 romances brasileiros em 5 minutos cada” (2024) e “Deus e o espantalho” (2025).

Cronista investigativo

“Tormenta!” é a segunda edição de um romance que Sérgio Fantini lançou de forma artesanal, em edição própria, em 2019. A trama é conduzida por um narrador que se apresenta como “cronista investigativo” e que, capítulo a capítulo, monta uma história com desfecho inesperado.

O livro abriu uma série: depois dele, Fantini escreveu outros quatro com a mesma história, protagonizados por Silas, personagem que já tinha ganhado sua biografia no livro de contos “Silas” (Escribas, 2011).

Fantini comemora em 2026 os 50 anos do seu primeiro fanzine. Desde então, publicou poesia e prosa, deu oficinas de escrita criativa e participou de eventos de poesia, música e teatro, além de ter contos em dezenas de antologias. Entre os livros mais recentes estão “Graciosa” e “Cajila” (Caos e Letras), “RIZO-” e “Lambe-lambe” (Escribas) e “Quarenta” (Pulo).

A Sinete já publicou outros autores mineiros, como Luís Giffoni, Francisco de Morais Mendes, vencedor do Prêmio Academia Mineira de Letras, Ana Cecília Carvalho, Hugo Almeida, Branca Maria de Paula e Whisner Fraga.

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Serviço

Lançamento de “Contagem regressiva” (Eloésio Paulo) e “Tormenta!” (Sérgio Fantini)

Data: sábado, 21 de novembro, a partir das 11h

Local: Restaurante Feijão Tropeiro (Rua Sergipe, 220, Funcionários)

Preço: R$ 70 cada exemplar

Pagamento: Pix ou dinheiro

Os autores também terão à venda títulos anteriores.