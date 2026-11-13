Carpinejar lança em BH livro sobre a última geração analógica

Rebobinar uma fita K7 com uma caneta Bic, frequentar a videolocadora, dividir os fones do Walkman e passar um bilhete por baixo da carteira enquanto o professor escrevia no quadro. É desse repertório de gestos extintos que Fabrício Carpinejar parte em “No meu tempo, eu era melhor” (Bertrand Brasil/Record). O escritor, que mora em Belo Horizonte, lança o livro na terça-feira (17/11), às 19h, na Livraria Leitura do Pátio Savassi. Antes da sessão de autógrafos, ele conversa com o público.

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O livro é um retrato da última geração analógica. Carpinejar o define como um romance de crônicas e também como um almanaque do comportamento daquelas duas décadas. São 178 flashes de um cotidiano em que muitos hábitos acabaram substituídos pela tecnologia. O prefácio é de Ignácio de Loyola Brandão.

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As lembranças levam o leitor para dentro das casas, para as brincadeiras de rua e para os primeiros namoros. Voltam os lençóis no varal, os álbuns de fotografia guardados no armário, as capas dos LPs e a capa de vestido sobre o botijão de gás. Naquele tempo, todo mundo aceitava o chiado do rádio, os riscos do vinil e as fotos tremidas. Para o autor, essa tolerância com a imperfeição abre uma reflexão sobre a liberdade de viver sem exigir que tudo saia perfeito.

O livro também tem um lado mais pessoal. Carpinejar revisita as dificuldades de aprendizagem, o bullying que sofreu e a descoberta da escrita. A mãe, que acreditou no menino quando a escola já tinha desistido dele, reaparece anos depois apoiando a estreia literária do filho.

Há ainda páginas sobre o lugar de quem está entre duas gerações e precisa amparar os que começam e proteger os que envelhecem. Os textos sobre a passagem do tempo e o luto lembram o valor dos encontros enquanto eles ainda podem acontecer.

Autor de vários best-sellers, Carpinejar já vendeu mais de 1 milhão de exemplares.

“No meu tempo, eu era melhor”