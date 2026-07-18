Orides Fontela: ‘Algumas poesias não morrem, elas voltam’

"TRANSPOSIÇÃO" (1969)

"Livro ainda com sabor ingênuo e bem sanjoanense, com integridade e força próprias, é filho do Sol de São João! Não procurem 'filosofia' nele, nem orientalismo, é só o que é (...). Um livro claro e ingênuo, no fundo, em que pese sua linguagem excessivamente abstrata. Parece "teórico", mas é integralmente vivido."

Organização de Ieda Lebenztayn

Textos de Davi Arrigucci Jr., Nathaly Felipe Ferreira Alves e Fabio Weintraub

136 páginas

R$ 62,80

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"HELIANTO" (1973)

"Hélios e anto, Sol e flor, terra e sangue, totalidade, círculo. Esta é a ideia mestra de 'Helianto', que por isto tem como epígrafe uma cantiga de roda. Reconheço que este é meu livro mais "bizantino". No bom e no mau sentido. Li Mallarmé, Baudelaire, Góngora. E bem pouco penetrou, o que eu já era, já era. É por isso que não sou nem nunca pude ser uma renovadora."

Organização de Ieda Lebenztayn

Textos de Alcides Villaça, Paulo Henriques Britto e Marília Garcia

120 páginas

R$ 62,80

"ALBA" (1983)

"Um livro bastante íntegro. Voltei 'a um passo de'… mas não saí de lá. Única novidade que assinalo em 'Alba' é o início da influência do zen. Só um 'cheiro', algo sutil, perceptível em certos poemas. Não vou dizer quais. Leiam, pô!"

Organização de Ieda Lebenztayn

Textos de Antonio Candido, Viviana Bosi e Edimilson de Almeida Pereira

96 páginas

R$ 58,40

"ROSÁCEA" (1986)

"Foi em 'Rosácea' que tentei renovar-me, abandonar o sublime (de que, como boa proletária, desconfio paca), assumir o pessoal e o concreto, isto é, condensar as abstrações e apresentá-las como imagens, se possível exemplares — algo como Brecht. Em parte consegui, em parte não."

Organização de Ieda Lebenztayn

Textos de Augusto Massi, Patrícia Lavelle e Veronica Stigger

136 páginas

R$ 62,80

"TEIA" (1996)

"Fui escrevendo como Deus quis. Depois que publiquei 'Rosácea', fui juntando. Eu punha algumas antigas. Por exemplo, algumas poesias que têm aí no fim, elas voltaram na minha memória. São poesias que tinham morrido, quero dizer que os textos foram destruídos, ou queimados, houve problema. Mas algumas poesias não morrem, elas voltam. Querem voltar. E, se está vivo, reescreve."

Organização de Ieda Lebenztayn

Textos de Ivan Marques e Marilena Chaui

144 páginas

R$ 67,40

Outros lançamentos e relançamentos

"O ENIGMA ORIDES"

De Gustavo de Castro

Hedra

224 páginas

R$ 89,60

"CONVERSAS: ESCRITOS E ENTREVISTAS DE ORIDES FONTELA"

Organização de Ieda Lebensztayn, Mário Alex Rosa e Augusto Massi

Hedra

R$ 69

"POESIA E FILOSOFIA: HOMENAGEM A ORIDES FONTELA"

Organização de Patrícia Lavelle, Paulo Henriques Britto, Henrique Estrada e Pedro Duarte

Relicário Edições

200 páginas

R$ 65,90

"O NERVO DO POEMA: ANTOLOGIA PARA ORIDES FONTELA (2ª EDIÇÃO)"

Com poemas de Age de Carvalho, Alice Sant'Anna, Ana Martins Marques, Claudia Roquette-Pinto, Edimilson de Almeida Pereira, Heitor Ferraz Mello, Josely Vianna Baptista, Katia Maciel, Laura Erber, Leila Danziger, Lu Menezes, Marcos Siscar, Marília Garcia, Masé Lemos, Mônica de Aquino, Patrícia Lavelle, Paula Glenadel, Paulo Henriques Britto, Prisca Agustoni, Ricardo Domeneck, Simone Brantes e Tarso de Melo