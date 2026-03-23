Em estreia, João H. Bayão questiona limite da diplomacia em tempos extremos

Alberto Munhoz é um diplomata em fuga de si mesmo. Enviado a uma embaixada irrelevante na fictícia República de Lavinski, ele tenta se esconder do avanço autoritário que deixou para trás no próprio país. Mas entre neblina, neve, coquetéis e relatórios burocráticos, a pequena república tem seus próprios enigmas, e o passado, como sempre, cobra a conta.

É com esse personagem moralmente ambíguo, nem vilão nem herói, que o belo-horizontino João H. Bayão estreia na ficção. “Essa história faz de mim um covarde?”, editado pela Impressões de Minas, com lançamento neste sábado (28/3), no Espaço Impressões, percorre os bastidores da diplomacia para formular uma pergunta desconfortável: qual é o limite entre profissionalismo, omissão e oportunismo para um funcionário de Estado em tempos extremos?

"A ideia nasceu da inquietação sobre as escolhas pessoais e profissionais a se tomar, em situações-limite. Eu queria explorar o ponto de vista de alguém que vai empilhando pequenas concessões até perceber que está colaborando com aquilo que dizia rejeitar", explica o autor, diplomata de carreira com passagens por Buenos Aires, Bruxelas e Liubliana. A partir dessa vivência de reuniões, telegramas, jantares oficiais, pequenos rituais de poder, Bayão construiu um país imaginário com nomes inventados para ter, segundo ele, "liberdade total". “É um enredo que parte do real, mas não está preso a ele", completa.

O enredo oscila entre o cômico e o trágico, o excêntrico e o prosaico, temperado por um humor assumidamente amargo. Na orelha do livro, o professor João Daniel Almeida define o romance como "uma crônica divertida e cômica do efeito do bolsonarismo no Itamaraty – a primeira de que tenho conhecimento na literatura nacional". Para Almeida, se o protagonista tem dúvidas sobre sua própria coragem, o autor não deixa margem para dúvida: "é, inegavelmente, corajoso".

Essa história faz de mim um covarde?

De João H. Bayão

Impressões de Minas

328 páginas

R$ 75

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Lançamento neste sábado (28/3), das 16h às 20h, no Espaço Impressões (Rua Bueno Brandão, 80, Floresta).