Vladimir Safatle virá à UFMG nesta segunda-feira (2) para lançar novo livro

O filósofo e ensaísta Vladimir Safatle vai lançar, no auditório da reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), seu novo livro "A Ameaça Interna: Psicanálise dos Novos Fascismos Globais", nesta segunda-feira (2/3). O evento está marcado para 10h.

No trabalho editado por Ubu, Safatle propõe a tese de que a dessensibilização neoliberal forma a base dos novos fascismos globais. Para ele, o fascismo não seria um desvio irracional nem um acidente histórico isolado da Europa dos anos 1930, mas uma estratégia neoliberal que reconstrói a sociedade a partir de uma mutação profunda dos afetos sociais.

O autor critica, em vários momentos do livro, o não uso do termo "fascismo" para caracterizar governos autoritários atualmente no poder e vê na ideologia política totalitária reproduções do colonialismo de séculos passados.

Para Safatle, o fascismo generaliza dinâmicas de indiferença e dessensibilização, a partir do enfraquecimento dos laços comunitários promovido pelo neoliberalismo e de uma agenda bélica ininterrupta, sobretudo desde a invasão do Iraque pelos Estados Unidos – partes centrais para compreender o fenômeno.

Serviço

Lançamento do livro A Ameaça Interna: Psicanálise dos Novos Fascismos Globais (Editora Ubu)

Data: 02/03 (segunda-feira)

Local: Auditório da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha, em BH

Horário: 10h

