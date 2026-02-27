Vladimir Safatle virá à UFMG nesta segunda-feira (2) para lançar novo livro
"A Ameaça Interna: Psicanálise dos Novos Fascismos Globais" será apresentado no auditório da reitoria da universidade
O filósofo e ensaísta Vladimir Safatle vai lançar, no auditório da reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), seu novo livro "A Ameaça Interna: Psicanálise dos Novos Fascismos Globais", nesta segunda-feira (2/3). O evento está marcado para 10h.
No trabalho editado por Ubu, Safatle propõe a tese de que a dessensibilização neoliberal forma a base dos novos fascismos globais. Para ele, o fascismo não seria um desvio irracional nem um acidente histórico isolado da Europa dos anos 1930, mas uma estratégia neoliberal que reconstrói a sociedade a partir de uma mutação profunda dos afetos sociais.
O autor critica, em vários momentos do livro, o não uso do termo "fascismo" para caracterizar governos autoritários atualmente no poder e vê na ideologia política totalitária reproduções do colonialismo de séculos passados.
Para Safatle, o fascismo generaliza dinâmicas de indiferença e dessensibilização, a partir do enfraquecimento dos laços comunitários promovido pelo neoliberalismo e de uma agenda bélica ininterrupta, sobretudo desde a invasão do Iraque pelos Estados Unidos – partes centrais para compreender o fenômeno.
Serviço
Lançamento do livro A Ameaça Interna: Psicanálise dos Novos Fascismos Globais (Editora Ubu)
Data: 02/03 (segunda-feira)
Local: Auditório da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha, em BH
Horário: 10h