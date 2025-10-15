Suplemento 'O Mantiqueira' estreia com debate na Livraria Jenipapo

O número zero do suplemento cultural "O Mantiqueira" será lançado na próxima terça-feira (21/10), às 19h, na Livraria Jenipapo, em Belo Horizonte. A publicação, que remete aos antigos cadernos dominicais de cultura, é uma iniciativa do Carde - Museu de Arte, Design e História, ligado à Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA), em parceria com o Projeto República da UFMG, coordenado pela professora Heloisa Starling.

A primeira edição, gratuita, propõe refletir sobre história, memória e construção de identidades regionais a partir da Serra da Mantiqueira. Reunindo ensaios, entrevistas e reportagens, o projeto busca olhar para o século 21 a partir do território e das narrativas que moldam o país.

Leia: Novo suplemento literário começa com Silviano Santiago e Lilia Schwarcz

Entre os temas abordados estão a relação entre memória e espaço, a ocupação caipira e o papel do homem na construção do território. A edição traz também uma entrevista com o historiador Evaldo Cabral de Mello, um ensaio sobre Heitor dos Prazeres e textos que tratam de democracia, ascensão do nazismo e desafios contemporâneos do Brasil.

O lançamento integra o ciclo República Jenipapo - debates em praça pública e contará com a presença de Lívia Baião, diretora do museu virtual Rio Memórias; Arthur Starling, designer e ilustrador; Aline Monte Sião, do Carde; e Heloisa Starling, da UFMG.

A edição zero será distribuída pela editora Autêntica gratuitamente em livrarias, escolas e universidades, além de estar disponível para download online.