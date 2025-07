100 anos de Frantz Fanon: o psiquiatra que defendia a luta armada

Coordenador do Núcleo de Dados do Estado de Minas. Pós-graduado no master de Jornalismo de Dados, Automação e Data Storytelling do Insper. Ex-repórter de Gerais, Economia e Política.

“Se a palavra comprometimento tem significado, é em Frantz Fanon que ele se encontra”. A citação comovente feita pelo autor martinicano Aimé Césaire (1913-2008) ao seu compatriota não parece vir de alguém duramente criticado pelo homenageado em questão. Apesar de curtíssima para descrever a trajetória de alguém tão profundamente complexo, a descrição de Césaire se encaixa perfeitamente no objetivo central da vida do psiquiatra, escritor e pensador político Frantz Fanon (1925-1961), que tem sua história dissecada na biografia “A clínica rebelde”, de Adam Shatz, lançada no Brasil recentemente pela Editora Todavia, com tradução de Érika Nogueira Vieira.



Quinto filho de uma família de classe média, Fanon nasceu em 20 de julho de 1925, em Fort-de-France, a capital da Martinica, pequena ilha no Caribe, até hoje território ultramarino da França. Deixou sua terra natal ainda jovem para representar as forças de Charles de Gaulle (1890-1970) na Segunda Guerra Mundial. Após a vitória dos aliados, o jovem antilhano teve sua primeira grande decepção sociopolítica: se viu completamente abandonado pela sociedade francesa, que preferia valorizar soldados brancos dos Estados Unidos aos negros que a representaram na linha de frente do conflito.



A saída da Martinica por causa das proximidades da ilha com o nazismo e o tratamento incoerente dos franceses no pós-guerra alimentaram um sentimento de revolta e busca por pertencimento para Fanon. Já na faculdade de medicina, em Lyon, ele convive com o racismo no transporte público e nas aulas de anatomia – sempre realizadas em um cadáver negro, o que motivava piadas de colegas de turma (e um irreversível sentimento de raiva no futuro psiquiatra).



O racismo colonial sentido por Fanon na França o leva a autores pretos que discutiam a questão, como o citado Aimé Césaire e o futuro presidente do Senegal independente, Léopold Sédar Senghor (1906-2001) – expoentes do movimento literário Négritude. Ambos, porém, viriam a ser alvos de críticas de um Fanon mais experiente, pelo entendimento do psiquiatra de que a luta contra o colonialismo não passava somente pelo resgate cultural, mas por uma inadiável e fundamental luta armada. “A vida do colonizado só pode surgir do cadáver em decomposição do colono”, escreveria em “Os condenados da terra”, sua obra mais celebrada.



Pertencimento

A sede pelo pertencimento e pelo anticolonialismo leva Fanon à Argélia – país que travou uma guerra por oito anos, entre 1954 e 1962, por sua independência da França. Em um primeiro momento, sua influência sobre o país do norte da África se concentra na psiquiatria, a partir de uma abordagem mais humana em hospitais dedicados a pacientes com sofrimento mental em Blida, cidade a cerca de 50 quilômetros da capital Argel.



Com o endurecimento do conflito entre a Frente de Libertação Nacional (FNL) e a França, Frantz Fanon se envolve diretamente, trabalhando como porta-voz da luta armada em conferências internacionais e como médico dos combatentes. Fanon só deixa Blida em 1957, quando a França, sob comando do sanguinário Raoul Salan (1899-1984), invade o hospital no qual ele trabalha e mata amigos do psiquiatra e pacientes.

Ele deixa a Argélia, mas permanece fiel à luta anticolonial em Túnis, capital da vizinha Tunísia, onde escreve “Sociologia de uma revolução” com apoio de sua secretária, Marie-Jeanne Manuellan, descrita pelo autor da biografia como “a gravadora” de Fanon. Apesar de sua já citada discordância junto aos pensadores Négritude, Fanon aborda nessa obra, entre outros pontos, como a manutenção das vestimentas árabes (haïk) por parte das mulheres da FNL era um ato de resistência contra a colonização francesa.



África preta

Apesar de sua eterna busca por pertencimento ter encontrado rumo com a luta pela libertação da Argélia, Fanon continuava se sentindo um “peixe fora d’água” no norte da África. Para a biografia, a principal explicação para isso passa pela questão religiosa: o movimento da FNL era por uma independência com a manutenção dos aspectos islâmicos e árabes, nunca bem compreendidos por ele, um antilhano.

Essas divergências levaram Fanon a articular, internacionalmente, por uma expansão da luta armada para outros países colonizados da África. Ele amplia sua admiração para dois líderes, sobretudo: o angolano Holden Roberto (1923-2007) e Ahmed Sékou Touré (1922-1984), de Guiné, o único líder africano a rejeitar o projeto de independência, sem autonomia, de Charles De Gaulle.



Resistentes à saída pacífica para a colonização, Roberto e Sékou Touré se somam a Patrice Lumumba (1925-1961), da República Democrática do Congo, no panteão de líderes africanos admirados pelo psiquiatria antilhano – sem contar o ex-líder da FNL Abane Ramdane (1920-1957), amigo pessoal de Fanon e assassinado pelos próprios argelinos. A principal linha de convergência de Fanon com essas lideranças estava além da luta armada. Estava na convicção de que a resistência precisa ter os excluídos sociais como protagonistas, como o campesinato, os mais pobres, as prostitutas e até criminosos – recrutados por alguns desses regimes, inclusive pela FNL na Argélia, durante as guerras.



Apesar de sempre estar na linha de frente dos conflitos a partir da psiquiatria, Fanon só pega em armas, efetivamente, em Bamako, capital do Mali – durante sua estada no continente africano, desconsiderando a Segunda Guerra. Com objetivo de garantir a chegada de suprimentos até a Argélia, a expedição ocorreu no início dos anos 1960, em um momento de caçada brutal a líderes africanos, após os assassinatos de líderes anticolonialistas, como o camaronês Félix-Roland Moumié (1925-1960) e Patrice Lumumba. O que há de mais valioso na expedição em Bamako é o diário de Fanon, que guarda arquivos que motivaram a produção de “Os condenados da terra” – escrito já em Accra, capital de Gana, sua última estada africana antes de perder a vida para a leucemia, em 6 de dezembro de 1961, aos 36 anos.



Virtudes e prejuízos



Em “Os condenados da terra”, Fanon evidencia a maior parte dos seus pensamentos e amadurece parte das problematizações trazidas em sua primeira obra, “Peles negras, máscaras brancas”. Ele transcorre longamente sobre como colono e colonizado precisam um do outro para coexistir.



Um para explorar corpos e territórios selvagens, e o outro para invejar o opressor pelo desejo de, um dia, poder oprimir – uma constatação que o próprio Fanon sonha em rejeitar, justamente para se livrar, completamente, dos danos causados pelo imperialismo europeu. Ele ressalta, ainda na obra, como o uso da violência pode ser libertador para o colonizado, especialmente a faixa mais prejudicada pelo imperialismo, como camponeses e a população mais pobre.



Apesar disso, Fanon não esconde os danos causados pela guerra nos argelinos atendidos por ele em Blida, como a ansiedade, a insônia, o sadismo e a depressão. Ainda assim, trata esses prejuízos como inevitáveis. “O colonizado não tinha opção além de lutar de volta”, escreve.



Ao mesmo tempo, sua experiência na África e a maturação do seu pensamento político o levam a quase uma premonição do continente após as independências. Alerta, na obra, para a possibilidade de surgimento de figuras nacionalistas, fruto da “burguesia nacional” africana. Para Fanon, esses personagens usariam a libertação como manobra para instalar ditaduras, a partir de uma persuasão baixa: lembram a população do passado cruel do imperialismo para assegurar a manutenção no poder – algo visto nos vários governos autoritários africanos nas últimas décadas.

O psiquiatra



A influência de Frantz Fanon não se limita apenas ao pensamento político. Sua psiquiatria foi marcada pela interpretação mais humana do paciente com sofrimento mental, em um período no qual a maior parte dessas pessoas era vista como risco para a sociedade. Quando chega a Blida, Fanon encontra aqueles que viriam a ser seus pacientes totalmente acorrentados e nus – uma imagem que jamais voltaria a acontecer em uma unidade médica coordenada por ele.



Assim como Césaire e Senghor foram referências para sua formação política, Fanon teve o psiquiatra catalão François Tosquelles como seu guia no pensamento reformador da medicina. No manicômio Saint-Alban, na França, trabalha ao lado de Tosquelles e passa a entender o tratamento psiquiátrico como algo coletivo, envolvendo todo o corpo de saúde, do porteiro ao médico, para facilitar a “transferência” mental entre o paciente e o tratamento. O médico, nessa doutrina, é visto apenas como mais uma parte desse processo, sem o pedestal característico de outras abordagens.



Já em Blida, ele ressalta a necessidade da terapia não ser vista como um encarceramento para o paciente, mas como espaço que mantém o vínculo do doente mental com o mundo exterior.



Em Túnis, Fanon coloca em prática dois conceitos discutidos com Tosquelles, ambos inéditos na psiquiatria mundial. O primeiro deles é o dia-hospital, método que permitia o paciente passar o dia na unidade psiquiátrica e retornar para casa à noite, numa tentativa de manutenção de sua liberdade, contra a ideia de aprisionamento. O outro é a chamada geopsiquiatria, que permitia a consulta psiquiátrica em domicílio, algo defendido por Tosquelles, mas nunca colocado em prática por ele na França.

Serviço



“A CLÍNICA REBELDE: UMA BIOGRAFIA DE FRANZ FANON”

Reprodução

De Adam Shatz

Tradução: Érika Nogueira Vieira

Editora Todavia

576 páginas

R$ 85,90

Coletânea de ensaios

Os professores Deivison Faustino e Muryatan Barbosa lançarão, em 18 de agosto, o livro “Desde Fanon” (Boitempo Editorial), uma coletânea de seis ensaios publicados por ambos entre 2012 e 2023 em revistas acadêmicas.

Os dois primeiros textos buscam explorar interpretações possíveis do pensamento de Fanon, destacando questões de suas formulações intelectuais: “Fanon e a configuração colonialista” (Muryatan) e “Hegel, Fanon e a (suposta) interdição da dialética” (Deivison). Os capítulos 3 e 4 aplicam algumas dessas interpretações para analisar temas adjacentes: “Tortura e configuração colonialista: uma leitura fanoniana do livro 'Tortura na colônia de Moçambique (1963-1974)'” (Muryatan) e “Freud, Fanon e o mal-estar colonial” (Deivison, em parceria com a psicanalista e professora Miriam Debieux).

Os dois últimos textos, “Homi Bhabha leitor de Frantz Fanon: acerca da ‘prerrogativa pós-colonial’ e do Fanon ‘pós-colonial’” (Muryatan) e “Frantz Fanon teórico da tecnologia digital” (Deivison, escrito em parceria com o historiador Walter Lippold), apresentam um diálogo com outros estudiosos de Fanon e que revisitam seu pensamento por perspectivas distintas. Os capítulos podem ser lidos isoladamente, mas há uma lógica de continuidade a partir da organização feita pelos autores. A publicação tem 176 páginas e será vendida por R$ 59.