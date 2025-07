Carrascoza é 'anfitrião' de residência literária em Gonçalves

O contista e romancista João Anzanello Carrascoza é o mentor dos participantes da terceira edição da Residência Literária Dias Raros, a ser realizada na cidade de Gonçalves entre 11 e 20 de julho. Concebida pelo jornalista e escritor Ricardo Mituti a partir de modelos consolidados de residências literárias internacionais, o projeto prevê uma imersão em escrita com quase 45 horas de produção individual, desafios literários, oficinas de escrita criativa, exercícios, tour de inspiração pela cidade e mentorias com o autor de “Trilogia do adeus” e “Aquela água toda” em regime de pensão completa, com hospedagem e quatro refeições por dia.

“São dez dias – uma raridade nesses tempos de dispersão – para o mergulho na própria obra, o convívio com demais autores e intercâmbio de experiências numa atmosfera de incentivo e afeto”, conta Carrascoza ao Pensar. “Acolhemos escritores que buscam um lugar apropriado para a dedicação intensa a seu projeto literário, seja qual for o seu estágio de desenvolvimento e o seu gênero de escrita”, complementa.

Nesta edição, a residência também irá receber dois escritores-editores para conversas com os residentes. No próximo dia 13, será a vez de Rodrigo Lacerda, autor de “O fazedor de velhos” e ex-editor executivo da Record; já no dia 17, o convidado será Leonardo Garzaro, editor da Rua do Sabão. A Residência Literária Dias Raros é realizada no Sítio Vila do Sol, situado a 1,6 mil metros de altitude na Serra da Mantiqueira, e ainda há vagas para a turma de julho. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 99631-2800.



Aos 7 e aos 40



Um dos participantes da coletânea “Os elefantes viriam pela manhã – 13 contos à procura de Dalton Trevisan” (Autêntica), com lançamento neste sábado na Quixote, o escritor paulista João Carrascoza comemora a edição comemorativa de dez anos do primeiro romance, “Aos 7 e aos 40”. “Foi a minha estreia na prosa longa, depois de uma carreira toda voltada para o conto e a literatura juvenil. Sua gênese advém de uma bolsa de criação literária do programa Petrobras Cultural, pelo qual foi selecionado e depois lançado pela Cosac & Naify, editora que já havia publicado duas obras de minha autoria (“O volume do silêncio” e “Aquela água toda”).

O livro, com projeto original, primoroso, impresso em folhas de papel verde, alcançou sete edições, antes dessa editora fechar e ser contratado pela Alfaguara, onde ganhou várias reimpressões, até chegarmos à atual nova edição, comemorativa de seus 10 anos”, detalha.



Um dos autores mais queridos da literatura contemporânea brasileira, Carrascoza detalha como construiu a narrativa de “Aos 7 e aos 40”. “Espécie de cruzamento entre minha produção na época – a longitude da infância e a latitude da vida adulta –, adotei a estrutura de rosácea (como a de “Vidas secas”, de Graciliano Ramos), na qual os capítulos, como pétalas, constituem quadros de sentimentos (amor, medo, solidão etc.). Foi a chave que abriu o portal para a escrita da “Trilogia do adeus”, “Elegia do irmão” e outros romances que publiquei, até o mais recente, “Flor de pedra”.

David Diop em BH



Nascido na França e criado no Senegal, o escritor David Diop está no Brasil para uma série de encontros com autores brasileiros em diferentes cidades do país. Depois de conversas em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro com Itamar Vieira Junior, Bianca Santana e Conceição Evaristo, o autor de “Irmão de alma” (editora Nós) participa de edição do “Sempre um papo” em Belo Horizonte no próximo dia 21, no Teatro Ceschiatti do Palácio das Artes, às 19h30, com entrada franca.