Márcia Maria Cruz lança nova edição de 'Morro do Papagaio'

Quatro novos capítulos – “Os predinhos”, “O Papagaio e o vento”, “O Morro é quem?” e “Papagaio Cultural” – integram a edição revisada e ampliada do livro “Morro do Papagaio”, da jornalista Márcia Maria Cruz (foto), lançado originalmente em 2009 pela coleção “BH. A cidade de cada um”. O lançamento da segunda edição ampliada será neste domingo (6/7), na Fazendinha Dona Izabel, espaço gerido pelo Grupo do Beco, na Avenida Arthur Bernardes 3.120, na Barragem Santa Lúcia.

“A Fazendinha Dona Izabel é um dos imóveis mais antigos de Belo Horizonte, e a forma como era visto pela cidade sempre me intrigou”, conta Márcia. “Embora tivesse o valor histórico e arquitetônico do Museu Abílio Barreto, ela não recebia o mesmo tratamento do ponto de vista da importância histórica para Belo Horizonte. E vocês podem intuir a razão: ela está localizada no Aglomerado Santa Lúcia, ou Morro do Papagaio, na região Centro-sul de Belo Horizonte”, complementa a autora.

Ex-coordenadora do Núcleo de Diversidade deste Estado de Minas e chefe da Assessoria de Comunicação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Márcia Maria Cruz lembra que a Fazendinha passou por um amplo processo de restauração, sendo reinaugurada e transformada em centro cultural em 2022. “Fui então, provocada por Nil César, diretor de Articulações Estratégicas do Grupo do Beco, responsável pela gestão da Fazendinha, a contar a nova história”, revela.

“Quando escrevi a primeira edição ainda era moradora do local, mas desde 2010, não vivo mais lá. Quando chegou a convocação feita pela comunidade para a atualização do livro, já estava vivendo em Brasília, em um trabalho em que viajo para muitos lugares no Brasil e outros países. Estando fora, vi o quanto ainda me mantenho conectado ao Morro do Papagaio, estar geograficamente distante me faz voltar afetivamente para esse local que moldou a lente que olho para o mundo. É essa história de amor pelos becos, pelas pessoas e costumes desse lugar que conto na nova edição.”



O lançamento da segunda edição do 17º título da coleção “BH. A cidade de cada um” começará às 16h. “O Morro é um desses territórios que estão, ao mesmo tempo, muito perto e muito longe de nós. O livro de Márcia Cruz, agora ampliado, nos leva para um lugar de identidade forte, com suas tradições, sua cultura, seus problemas. Acolher essas histórias é nosso compromisso”, afirma o organizador da coleção, José Eduardo Gonçalves.