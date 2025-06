O eterno retorno do ciclista

Subeditor do caderno literário Pensar, do Estado de Minas



“Curvado no guidão lá vai ele numa chispa

– e a morte na garupa.

Na esquina dá com sinal vermelho, não se preocupa,

levanta voo na cara do guarda crucificado.

Um trim-trim da campainha,

investe os minotauros do labirinto urbano.

Livra a mão direita, abre o guarda-chuva.

Na esquerda, lambe deliciado o sorvete

de casquinha, antes que derreta (...)”



“Dalton pedalou este texto diversas vezes”, lembra o professor de Literatura Augusto Massi, da Universidade de São Paulo (USP), no posfácio da edição ilustrada de “O ciclista” (2024 - editora Reco-Reco, selo do grupo editorial Record), do escritor curitibano Dalton Trevisan (1925-2024). Catalogado na nova edição como literatura infantojuvenil, “O ciclista” é, na realidade, uma obra para adultos com a narrativa de um homem sobre duas rodas no caos do trânsito urbano.



A saga no selim começa com a reportagem “A morte do ciclista”, na Gazeta do Povo, em 25 de outubro de 1952. Em seguida, vira ficção no mesmo jornal, em 3 de agosto de 1953, e chega ao livro “Desastres do amor”, em 1968. Trevisan revisou, mexeu e remexeu no conto até encurtá-lo para cinco parágrafos.



“No trânsito entre a primeira e a terceira versão, o ciclista perdeu o nome próprio pelo caminho, deixou de entregar sorvete em domicílio, substituiu o chapéu por um boné e trocou o fom-fom, onomatopeia da buzina de automóvel, pelo tradicional trim-trim da campainha de uma bicicleta”, explica Massi.



Em 2014, o ciclista passou por nova transformação no último volume de inéditos lançado por Trevisan, “O beijo na nuca”, com o conto “Pardais” (“Senhor redator: assíduos leitores de sua querida seção 'Na Polícia e nas Ruas”, verificamos que a mais ninguém chama atenção uma notícia diária de 'Ciclista Atropelado' ou 'Mais um ciclista 'atropelado'”.).



E com o conto “Josué” – no qual o ciclista ganha nome (“Agora todos sabemos, Josué, da sua curta biografia. Precisou morrer para ser lembrado, ao menos por instante. Josué dos Santos, ciclista do sem-fim azul e, ao que parece, funileiro autônomo”).



No ano passado, nova reviravolta com o lançamento da versão enxuta e definitiva, ilustrada pelo paulistano Odilon Moraes. Como Trevisan morreu em 9 de dezembro de 2024, aos 99 anos, seria mesmo a versão definitiva? De qualquer forma, avalia Massi, “o eterno retorno ao local do crime demonstra que 'O ciclista' sempre representou para o escritor um campo de experiências.”



“O ciclista” tem o DNA de Trevisan, seco, conciso, visceral: “Se não estrebucha ali mesmo, bate o pó da roupa e – uma perna mais curta – foge por entre as nuvens, a bicicleta no ombro. Em cada curva a morte pede carona. Finge não vê-la, essa foi de raspão, pedala com fúria. Opõe o peito magro ao para-choque do ônibus. Salta no asfalto a poça d'água.”



O escritor envolve o leitor com metáforas, ora fazendo crer que o ciclista desafia e é engolido pelo trânsito louco, ora criando um viés fantástico e fabular fazendo o ciclista alçar voo em meio à “lâmpada de Aladino” e aos “minotauros do labirinto urbano.” Fato é que “O ciclista” pedalou por sete décadas até o primeiro quarto do século 21 e segue atualíssimo na pele de homens e mulheres que fazem malabarismos com suas magrelas, desafiam o inferno urbano de carros, motos e ônibus a ameaçá-los a cada segundo.

reprodução



“O CICLISTA”

• De Dalton Trevisan

• Reco-Reco (Grupo editorial Record)

• 40 páginas

• R$ 47,90