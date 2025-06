Acontecimentos (14/6)

Um poema de César Gilcevi



“dó”



mesmo decapitada

a galinha ainda corria pelo quintal

a aflição das asas desajeitadas

que nunca voaram e sobre elas

o chafariz flamante



chorosos nos abrigávamos

nos galhos do abacateiro

minhas irmãs protestando

tadinha vó ainda tá viva deixa ela



a vó dava um muxoxo

meninada besta ela enviesa

é na vereda da dó de vocês

deixa de chororô que ela morre logo



no fogão a lenha já aguardava

um tacho de água fervente

as mãos negras escudadas

de tantos calos alentavam brasas

e rapidamente depenavam a ave



pouco antes do meio dia

chegavam em visita as tias



ester que passava as noites

conversando com os espíritos

rosa que sempre me presenteava

com uma caixa de bombons garoto

elza que não ia à igreja e me deixava

escondido beber o sangue de cristo

para fartar a mesa cada uma trazia um prato

batata com maionese arroz lobrobô

o seboso macarrão com urucum

espremido na jarra o limão capeta

amansado com água e mascavo



e todos se aglomeravam

ao redor do passadio domingueiro

eu quero a coxa tia o sobrecu é meu

credo mãe que nojo você

mastigando esse pé

quero repetir quero as asas

e a moela menino come o fígado

é amargoso mas é

bom pro seu corpo



e a vó perguntava rindo

pra onde foi a dó de vocês

agoraque o bucho tá cheio?



Poema do livro “Salmos mestiços” (Caos e Letras), de César Gilcevi, com lançamento neste sábado, de 14h às 18h, no Espaço Casa de Caboclo (Rua Almandina, 123, Santa Tereza), com apresentações e performances de Gilcevi, Francesco Napoli, Carlos Alma Tambor e Fred HC. “Coloquei no livro minha matéria vivencial e estética: a realeza da malandragem, dos povos da floresta e da rua, da cachaça jogada pro santo barroco, do samba batucado na caixinha de fósforos; a ginga do erê correndo da viatura, o curumin desaldeado na urbe: poesia rigorosa de caboclo, esse ser controverso, múltiplo e racialmente escanteado no brasil contemporâneo”, conta o poeta mineiro.

Lançamento

Será lançado na próxima quarta-feira (18/6), em Belo Horizonte, o livro“Caramurus negros: a revolta dos escravos de Carrancas - Minas Gerais (1833)”, fruto de mais de 30 anos de pesquisas do mineiro Marcos Ferreira de Andrade, doutor em história pela Universidade Federal Fluminense e professor do curso de história da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

Organizador da obra e autor do posfácio, Ferreira de Andrade aborda o episódio conhecido como “Revolta de Carrancas”, que resultou na maior condenação coletiva de escravizados à pena de morte durante a escravidão no país. O lançamento será às 19h, na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi), com bate-papo do autor com os professores José Newton Coelho Menezes (UFMG), Ivan Andrade Vellasco (UFSJ) e Moacir Rodrigo Castro Maia (Universidade Federal de Viçosa).