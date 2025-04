Leia poemas do novo livro de Adriana Lisboa

Adriana Lisboa

“gravitãs”

para Maria Esther Maciel

terá ela encontrado

na órbita da Terra

algum lampejo disto

que sonegamos

no cacoete do senso comum?

terá ela em algum

átomo do seu pequeno corpo

sentido a gravidade

da vida

sem gravidade?

terá ela confiado

nos homens que gentis

escoltavam-na até o foguete

e lhe diziam venha Laika

e sabiam que a viagem ao cosmo

(uma refeição

oxigênio bastante para sete dias)

era sem volta?

terá ela imaginado

sua efígie vira-lata

em selos e monumentos

e terá entendido no fim

no superaquecimento da cápsula

após orbitar por 103 minutos o planeta azul

que o humano é que era

a derradeira fronteira de si?

**

“a vida dos animais”

os animais ainda vão

incomodar por muito tempo

estão demasiado perto

outros nós mesmos que não

entendemos

– por isso nosso catálogo

surrealista:

este comemos

este é um pet

e este aqui defendemos com passeatas nas ruas

os animais são o xeque

-mate final

o olhar engastado no nosso

e a demanda:

nem amor

nem compadrio

bastaria a vida

devolvida

para além das passeatas nas ruas

**

“amor”

o rapaz na esquina

aborda o velho

oferece seus serviços

e algo se passa quando

a mão toca-lhe o braço

o arco

narrativo de uma vida inteira

nessa idade sem surpresas

nesta cidade poluída de cansaço

é uma centelha que respinga:

velho

mas não a ponto

de ter esquecido

o amor

**

“o morto da praça central”

para Mauricio Vieira

ergue-se na praça central

da cidade estrangeira

um monumento ao morto

que fez outros mortos

não monumentalizados aqui

vem um cheiro bravo de mar

incitado pelo vento

também ele um guerreiro às vezes

(ele o mar

ele o vento)

e o espírito das rosas

está à venda nas esquinas

quando

desistidos de bordéis e museus

os turistas partirem

as sombras dos séculos

hão de retomar seu trabalho

reiterado e lento

conciliando ruína

e trançando com paciência infinita

as trepadeiras

nas ancas do morto da praça central

**

“cora coralina”

o caco do prato quebrado

azul-pombinho

pendurado no pescoço

é para que ela não esqueça

e que em casa não caiam

na tentação do perdão:

moleirona buliçosa inzoneira

menina desde sempre culpada

o canto do beco

do limo da beira da vida

a avenca os doces o milho

e a terra – que importa

o caco do prato quebrado

pendurado no pescoço?

um verso é uma louça inteira

azul-pombinho

e todas as cores mais

tudo pertence a Ana

beco rio quintal

praça mundo grão



Sobre o livro e a autora

“Antes de dar nomes ao mundo”, lançamento da editora mineira Relicário, é o mais recente livro de Adriana Lisboa. Nascida no Rio de Janeiro em 1970, Adriana é ficcionista, poeta, ensaísta e tradutora, com livros traduzidos em mais de 20 países.

Publicou, entre outros títulos, os poemas de “Parte da paisagem”, “Pequena música” (menção honrosa no Prêmio Casa de las Américas), “Deriva” e “O vivo”, além de oito romances, entre eles “Sinfonia em branco” (Prêmio José Saramago), “Azul-corvo” e “Os grandes carnívoros”.

Reprodução



“Antes de dar nomes ao mundo”

• De Adriana Lisboa

• Relicário Edições

• 112 páginas

• R$ 55,90