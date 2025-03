Leonardo Piana vence Prêmio Cidade de Belo Horizonte

Um dos mais antigos concursos literários do país, o Prêmio Cidade de Belo Horizonte tem um bicampeão na categoria romance. Nascido em Andradas em 1992, o mineiro Leonardo Piana (foto) venceu a edição 2024 com “O lampejo ocasional” (título provisório), repetindo o resultado que obteve em 2020 com o romance de estreia, “Sismógrafo”, publicado pela editora Macondo em 2022 e finalista dos prêmios Jabuti e São Paulo.

O resultado foi homologado pela Fundação Municipal de Cultura no último sábado. Na dramaturgia, o vencedor foi Daniel Barboza Magalhães, com “Antônimos de afável em francês”. Instituído em 1947, o Prêmio Cidade de Belo Horizonte já reconheceu inéditos de autores como Elvira Vigna, Prisca Agustoni e Ana Martins Marques. Quatro categorias – conto e poesia, romance e dramaturgia – se alternam a cada ano.

No novo romance, Piana conta a história de um adolescente gay de uma cidadezinha no Sul de Minas que vislumbra o acontecimento de uma catástrofe ambiental irreversível e imagina ser o último dia de sua família. “Nesse romance fiquei pensando na elasticidade dos laços familiares e da nossa relação com o mundo não humano: quem – ou o quê, afinal de contas – podemos chamar de família?”, revela o autor ao Pensar. Sobre a premiação, ele destaca o fato de a avaliação ocorrer sem conhecimento da trajetória do concorrente.

“Sendo bem honesto, com uma frequência antinatural desconfiei da potência da história que tinha escrito, e de certa forma ganhar esse prêmio foi escutar um ‘sim’. É tão difícil ouvi-lo quando você ainda está no início dessa longuíssima trilha literária, e como é recompensador. Em um país como o Brasil, onde persiste uma resistência severa à cultura, é louvável que haja iniciativas públicas como esse prêmio. Pena serem tão escassas”, ressalta.

Camões em cena

Com a curadoria de José Eduardo Gonçalves, o projeto Letra em Cena inicia a temporada 2025 na próxima terça-feira com uma homenagem aos 500 anos de Luís de Camões. “Autor do épico ‘Os Lusíadas’, uma das obras mais importantes da língua portuguesa, Camões também é conhecido por seus belos sonetos, sobretudo os que tratam do amor e do enamoramento”, lembra José Eduardo. “Dono de uma biografia rica em aventuras, que inclui viagens ao Oriente, naufrágio, prisão, lutas e muitos amores, Camões é, na verdade, um renovador da poesia em língua portuguesa.”

A palestra será conduzida pelo professor Sérgio Alcides, da UFMG. Ele acredita que os temas de Camões “ainda são os grandes temas de hoje: o amor, o desejo, o espanto, o outro, a beleza, o horror, a maldade e a grandeza humanas”. O ator Arildo de Barros fará leitura de sonetos e de fragmentos de “Os Lusíadas”. O evento começa às 19h na biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas, com entrada franca.

O “Balé literal” de Laura Lima

A mineira Laura Lima ganha, da editora Cobogó, o lançamento de “Laura Lima: Balé Literal”, dedicado à obra da artista em sua montagem no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA). O livro inclui fotografias, desenhos e estudos do projeto “Balé Literal”, além dos textos estampados nas urdiduras à mostra na estrutura da instalação, com objetos – ou “entes” –, fotografias e frases poéticas e políticas, que são suspensas em fios de aço e atravessam o museu.

A edição tem ensaios de Tania Rivera e Marcia Tiburi, com análises do aspecto político da obra. Há, ainda, uma entrevista de Elvira Dyangani Ose, curadora da exposição e diretora do MACBA, com a artista. Em 2014, a Cobogó lançou o livro monográfico“Laura Lima on_off”, da mesma artista.



Socorro e Itamar em Paracatu

Socorro Acioli abre as rodadas do Sempre um Papo em Paracatu na próxima quarta-feira (19/3), às 19h, na Casa Kinross, no Centro da cidade. A autora de “A cabeça do santo” lança “Oração para desaparecer”, seu mais recente romance, que ganhará adaptação audiovisual com a atriz Alice Carvalho (“Cangaço novo”, “Renascer”). Ainda neste mês, no dia 29, é a vez do baiano Itamar Vieira Junior apresentar, em Paracatu, “Salvar o fogo”, o sucessor de “Torto arado”.

Hoje na Savassi



• Autora de livros como “Ressentimento” e “O tempo e o cão: a atualidade das depressões”, a psicanalista Maria Rita Kehl participa neste sábado, às 11h30, de bate-papo na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241).

• Mineira de Varginha, Ana Cristina Braga Martes lança, das 11h às 14h, na Livraria da Rua (Antônio de Albuquerque, 913), o elogiado romance “Sobre o que não falamos” (Editora 34).