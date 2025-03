Leia poemas de Affonso Romano de Sant’Anna

Affonso Romano de Sant’Anna

(1937-2025)



“Assombros”

Às vezes, pequenos grandes terremotos

ocorrem do lado esquerdo do meu peito.

Fora, não se dão conta os desatentos.

Entre a aorta e a omoplata rolam

alquebrados sentimentos.

Entre as vértebras e as costelas

há vários esmagamentos.

Os mais íntimos

já me viram remexendo escombros.

Em mim há algo imóvel e soterrado

em permanente assombro.

“Corpo: anatomia do mito”

Ferro e cálcio

amor e calma,

iodo e ódio,

chumbo e dor.

Da cartilagem

ao osso,

do menino

ao moço

foi-se fazendo

a anatomia

desse corpo

— difícil e vária —

pois resume

a anatomia

do mito

e da animália.

O corpo

é meu mito

predileto,

a palavra

que mais uso

e o objeto

mais completo.

Por isto,

domar o corpo,

é seus mitos dominar,

é circunscrever os mitos

onde os mitos

devem estar,

que no corpo é que se instalam

e se fazem alimentar.

Por isto,

que outros corpos

há que sempre conquistar,

pois que um mito

a outro mito

sempre ajuda

a decifrar.



“Despedidas”

Começo a olhar as coisas

como quem, se despedindo, se surpreende

com a singularidade

que cada coisa tem

de ser e estar.

Um beija-flor no entardecer desta montanha

a meio metro de mim, tão íntimo,

essas flores às quatro horas da tarde, tão cúmplices,

a umidade da grama na sola dos pés, as estrelas

daqui a pouco, que intimidade tenho com as estrelas

quanto mais habito a noite!

Nada mais é gratuito, tudo é ritual

Começo a amar as coisas

com o desprendimento que só têm os que amando tudo o que perderam

já não mentem.



“Reflexivo”

O que não escrevi, calou-me.

O que não fiz, partiu-me.

O que não senti, doeu-se.

O que não vivi, morreu-se.

O que adiei, adeus-se.



“Cai a tarde sobre meus ombros”

Cai a tarde

sobre meus ombros

não apenas

sobre os Dois Irmãos.

Desaba mais um dia.

Para muitos — de esperança.

Para outros — de humilhação.

Sobre mim

desaba a história.

Em algum lugar

disseram que há luz

mas o que vejo

— é a escuridão.



Sobre o autor

Nascido em 1937 em Belo Horizonte, Affonso Romano de Sant’Anna cresceu em Juiz de Fora antes de voltar a morar na capital mineira, onde bacharelou-se em Letras Neolatinas pela UFMG, em 1962. Em 1969, também pela UFMG, com uma tese sobre Carlos Drummond de Andrade, tornou-se doutor em Literatura Brasileira.

Com mais de 40 livros publicados, presidiu a Fundação Biblioteca Nacional entre 1990 e 1996, época em que estabeleceu uma eficaz política do livro e da leitura no país. Com cerca de 40 livros publicados, entre poesia, ensaios e crônicas (muitas delas publicadas no Estado de Minas), foi casado com a também escritora Marina Colasanti (1937-2025), com quem teve duas filhas. Faleceu na última terça-feira, no Rio de Janeiro, aos 87 anos.