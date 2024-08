Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Capa do livro "Doce introdução ao caos"

“Doce introdução ao caos”

• Marta Orriols

• Tradução: Meritxell Hernando Marsal

• Editora Dublinense

• 256 páginas

• R$ 74,90

Lançamento da editora Dublinense, “Doce introdução ao caos”, da escritora espanhola Marta Orriols, narra o conflito de um casal ao enfrentar uma gravidez inesperada. Dani, roteirista, e Marta, fotógrafa com ambições artísticas, são confrontados por dúvidas que testam suas decisões individuais e como casal. Enquanto Dani lida com a promessa de nunca abandonar um filho, Marta, que sonha em se mudar para Berlim e focar na carreira, questiona o desejo de ser mãe. A autora, reconhecida pelo sucesso “Aprender a falar com as plantas”, examina as contradições entre o desejo de constituir família e as aspirações profissionais.

Capa do livro "Tantra e a arte de cortar cebolas" reprodução

“Tantra e a arte de cortar cebolas”

• Iara Biderman

• Editora 34

• 120 páginas

• R$ 53,00

Jornalista e editora da revista literária Quatro Cinco Um, Iara Biderman lança “Tantra e a arte de cortar cebolas” (Editora 34), livro que explora a conexão entre práticas cotidianas e a espiritualidade ao longo de 21 contos. A obra propõe uma reflexão sobre como as atividades rotineiras podem ser ressignificadas e associadas ao tantra, uma prática milenar que busca a expansão da consciência. A autora mostra como esses momentos triviais podem ser transformados em experiências de autoconhecimento e meditação, sugerindo uma nova forma de olhar para o dia a dia.

capa do livro "Não sou poeta: poesia reunida" Reprodução

“Não sou poeta: poesia reunida”

• Victor Heringer

• Companhia das Letras

• 384 páginas

• R$ 99,90

"Não sou poeta: poesia reunida" (Companhia das Letras) reúne a produção poética de Victor Heringer, organizada por seu irmão Eduardo Heringer. A coletânea inclui poemas publicados ao longo da carreira do autor e algumas obras inéditas. Victor, que faleceu em 2018, ganhou destaque na literatura brasileira por sua escrita inovadora e sensível, especialmente pelo romance premiado “O amor dos homens avulsos” (2016). Esta coletânea oferece uma visão abrangente de sua obra.

Capa do livro "Tinha um tsunami no caminho" Reprodução

“Tinha um tsunami no caminho”

• Deborah Telesio e Marie Felice Weinberg

• DBA Editora

• 136 páginas

• R$ 55,90

O livro de Deborah Telesio e Marie Felice Weinberg relata a experiência das autoras durante o tsunami que atingiu a Tailândia em 26 de dezembro de 2004. A obra alterna as perspectivas das amigas que enfrentaram o caos e a destruição do desastre. O livro oferece um relato sobre a força da natureza e a resistência humana, destacando a profunda amizade entre as autoras.

capa do libro "O país que agora chamavam de seu" reprodução

“O país que agora chamavam de seu”

• Saúl Sosnowski

• Iluminuras Editora

• Tradução de Maria Paula Gurgel Ribeiro

• 128 páginas

• R$ 69,00

"O país que agora chamavam de seu" (Iluminuras Editora), de Saúl Sosnowski, examina a identidade e o pertencimento em contextos de migração e dispersão cultural. A obra, com viés autobiográfico, segue o personagem principal na reconstrução de uma memória familiar fragmentada pela diáspora e pelos conflitos do século 20. Sosnowski, professor de história e sociologia, promete trazer em seu novo livro uma reflexão sobre como a experiência de deslocamento molda a identidade e a memória em um

mundo plural.