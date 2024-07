No próximo dia 6 de julho, sábado, às 11h, a Livraria Quixote, em Belo Horizonte, será o palco do lançamento de “O Corpo Vulnerado”. A obra será apresentada em uma conversa entre a autora, Maria Angélica Melendi, e o organizador do livro, Eduardo de Jesus.

Maria Angélica Melendi, acadêmica e pesquisadora das artes visuais latino-americanas, oferece em "O Corpo Vulnerado" uma análise profunda da produção artística na América do Sul que coloca o corpo humano em evidência. O livro examina como diferentes obras artísticas abordam o corpo, revelando tanto sua vulnerabilidade diante das violências e opressões históricas quanto sua resistência e capacidade de invenção.

A autora explora como artistas sul-americanos utilizam o corpo como um meio de expressão e resistência, abordando temas como violência, opressão, identidade e memória. Melendi destaca a força do corpo como um símbolo de resistência, um espaço de invenção e fabulação, oferecendo uma nova perspectiva sobre a arte contemporânea na região.

Durante o evento de lançamento, Melendi e Eduardo de Jesus discutirão os temas centrais do livro, proporcionando uma oportunidade única para os participantes aprofundarem seu entendimento sobre a relação entre arte e corpo na América do Sul. A discussão promete ser enriquecedora, abordando não apenas a obra, mas também o contexto histórico e social que ela explora.