Laura Liuzzi

talvez tudo que a gente queira

seja se sentir especial fazer

alguma coisa inteiramente

nova como uma receita que junta

ingredientes que nunca se juntaram

antes ou como um garimpeiro

que descobre um novo mineral

cujo brilho não recende a poder

mas a alguma espécie de partilha

talvez fosse menos ambiciosa

e desejasse apenas um instante

que fosse veloz mas que nunca

escapasse à memória um instante

de felicidade absoluta plena total

aquela que ninguém conhece

porque há o passado e principalmente

porque há o presente bem na sua

cara

e pra isso talvez exista a consciência

pra que a gente possa se sentir

especial e no instante seguinte

perceber que besteira que bobagem

que nada talvez

nem estejamos aqui.

*

enquanto meus olhos estão

pregados em uma tela

há incontáveis

pares de olhos fechados

e sonhos se inventando livres

em criaturas adormecidas.

são cavalos são pássaros

gigantes são leves feito pólen

são peixes dourados e piscam

como quem acena discretamente

para uma vida de olhos acesos.



*

pensar não é por dentro

como uma atividade secreta

pensamento é participação

agora mesmo ao ler

estas linhas

você participa do poema

sem você

o poema desaparece

mas fica o livro

um objeto uma mancha e uma massa

um palco imenso para formigas

que participam do espetáculo

das coisas da terra

o livro um objeto

que se pensa na gente.



*

olhar a pedra quente do sol

não nos queimará os olhos

olhar a pedra ardente

envolvê-la vesti-la

com a carne do olhar

ser pelo tempo preciso

a pedra sem removê-la

ver a pedra

é uma virtude da pedra.

*

como é possível ver o céu

se o céu não tem superfície

–

como seria ver o vazio?

SOBRE A AUTORA

Poeta, Laura Liuzzi publicou os livros “Calcanhar”, “Desalinho”, “Coisas” e “El espejo no cuenta secretos”. Ela vive no Rio de Janeiro e trabalhou como assistente de direção de Eduardo Coutinho em documentários como “Um dia na vida”, “As canções” e “Últimas conversas”.

“Poema do desaparecimento”

De Laura Liuzzi

Círculo de Poemas

88 páginas

R$ 64,90 (e-book R$ 45,90)