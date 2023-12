“As pessoas acima dos sete e abaixo dos setenta não são nada confiáveis, a menos que sejam gatos”. A frase pertence a Carmella, irreverente amiga de Marian Leatherby, protagonista e narradora de “A corneta”. Elas têm uma longa estrada juntas, e a segunda conta com mais de noventa anos. Surda e já sem dentes, vive há uma década com o filho e a nora na Cidade do México, em uma rotina nada estimulante. Com uma corneta auditiva, presente de Carmella, escuta escondida a decisão da família de enviá-la a um asilo. Na visão do neto, a avó mal pode ser classificada como ser humano e será despachada para a Fraternidade Poço de Luz, localizada no subúrbio.

A instituição é formada por habitações em formatos variados, de cogumelos a botas e bolos de aniversário, além de uma torre. O lar para idosas é dirigido com mão de ferro pelo casal Gambit, praticante da religião Cristianismo Interior, dedicada à luta contra todo tipo de impureza e ociosidade, além do culto ao trabalho. Refeições frugais e controle de todas as ações das idosas dão a tônica do lugar.

No romance acompanhamos as peripécias de um grupo de oito mulheres dentro da bizarra organização. Faltam a elas os dentes para mastigar, mas sobram olhos e ouvidos. E eles serão fundamentais para toda a rocambolesca trama narrativa. Uma pintura a óleo exibida no refeitório instaura a curiosidade em Marian – o quadro exibe o rosto de uma freira que “pisca para mim com uma mistura desconcertante de zombaria e malevolência”. As aventuras dessa misteriosa mulher irão ocupar muitas (e divertidas) páginas, que incluem uma Abadessa travestida, tentativas de recuperação do Cálice Sagrado do Santo Graal, um bispo pedófilo, uma lobismulher, exércitos de abelhas e a chegada apocalíptica de uma nova era do gelo. “Este é o fim da minha história. Eu contei tudo fielmente, sem qualquer exagero de natureza poética ou não”, provoca a narradora.



Ilustrações da escritora

Muitas das cenas são acompanhadas por ilustrações da própria escritora, que assina também a bela imagem da capa. Pintora, dramaturga e romancista, Leonora Carrington nasceu em 1917 na Inglaterra, filha de mãe irlandesa. Ainda jovem, relacionou-se com o pintor alemão Max Ernst, com quem viveu no sul da França. Após a prisão de Ernst pelos nazistas, Carrington fugiu para a Espanha, onde sofreu um colapso nervoso e foi internada em uma clínica psiquiátrica. Suas telas trazem figuras híbridas e uma atmosfera onírica, em sintonia com os princípios do movimento surrealista, interessado na sondagem do inconsciente e seus abismos. Após uma temporada em Nova York, a autora acabou se estabelecendo na Cidade do México, lugar em que viveu até sua morte, em 2011.

Publicado em 1976, o romance chegou ao Brasil na tradução de Fabiane Secches. Da escritora inglesa, por aqui já circulava “Um conto de fadas mexicano e outras histórias”, dez relatos igualmente marcados pela veia fantasiosa. Em “A corneta”, Marian aprecia contos de fada e sonha conhecer a Lapônia, em um trenó puxado por cães de pelo branco. O desejo é inspirado no conhecido conto “A Rainha da Neve”, de Hans Christian Andersen: “A lua brilhava pela minha janela e eu não conseguia dormir, mas fiquei meio sonhando e meio acordada, um estado bastante familiar para mim a essa altura. Memórias de um passado distante surgiram como bolhas na minha mente e coisas que eu pensava ter esquecido havia muito tempo voltaram tão claras como se tivessem acabado de acontecer”. É comovente adentrar o pensamento dessa velha-menina, que em tudo difere da visão de cadáver ambulante nutrida pela família. Dialogando com o conto do autor dinamarquês, protagonizado por duas crianças, a obra de Carrington também dá centralidade a sujeitos supostamente frágeis e tuteláveis, mas nesses textos os infantes, as mulheres e os idosos adquirem autonomia, tomando as rédeas da própria vida. Sono, sonho e vigília se fazem presentes, indicando a fluidez desses estados mentais, sem a preocupação de estabelecer limites entre verdade e fantasia. Com isso, a liberdade se instala, e embarcarmos nas bolhas de sabão do texto com grande prazer.

Como afirma no posfácio a escritora Olga Tokarczuk, o romance escapa a toda categorização e se refere “a coisas que estão escondidas, deslocadas e esquecidas”. Deslocamentos físicos e simbólicos estão por toda parte em “A corneta”, das viagens mirabolantes aos movimentos internos das personagens, além do trânsito entre passado e presente da narrativa. À diferença de um romance de formação – em que geralmente um indivíduo passa por processos de crescimento em direção à maturidade – as personagens já incorporaram muita experiência. São sábias, mas ninguém está muito interessado em ouvir o que pensam. Nesse sentido, surdos são os outros.

Vale lembrar que, na perspectiva da sociedade, diante de sua incapacidade reprodutiva, uma mulher velha é quase um corpo sem razão de ser. Não reproduz, não multiplica. Daí a relevância do objeto dado pela mão amiga. No traço dos desenhos de Carrington, não é difícil perceber a semelhança da corneta com uma trompa uterina, importante órgão reprodutor feminino responsável por transportar os óvulos até o útero. Sinuosa, essa tuba não aparece mais abrigada no ventre: agora ela se encontra do lado de fora. Ao fazer uso desse dispositivo, Marian reverte sua condição e adquire um poder inusitado ao capturar os sons do mundo exterior; os canais auditivos espalham e fecundam outros elementos.

No belo ensaio “À escuta”, Jean Luc Nancy propõe pensar o regime dos sentidos, questionando o protagonismo da visão em detrimento da percepção acústica. O filósofo francês afirma que os sons nos atingem e afetam, e que o sonoro é da ordem da participação, da partilha e do contágio. Também Carrington dá a ver no relato a noção da escuta como vínculo e compreensão. Como naquela antiga brincadeira do telefone sem fio, em que o som das palavras se expande (e às vezes se modifica), Marian entra de novo na roda, de forma ativa. Com ela, a insurgência desse estranho exército, propagando um pouco de delírio e outro tanto de utopia nessa ciranda de mulheres velhas. Porque escutar é diferente de ouvir, e uma corneta às vezes não é só uma corneta.

“A corneta”

• Leonora Carrington

• Tradução de Fabiane Secches

• Alfaguara

• 216 páginas

• R$ 69,90

Stefania Chiarelli é professora e pesquisadora de literatura brasileira na UFF. “Partilhar a língua – leituras do contemporâneo” (7Letras, 2022) é sua mais recente publicação.