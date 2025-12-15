FAMINAS amplia oferta de cursos nas modalidades EaD e semipresencial
Com o lançamento da educação digital, a FAMINAS passa a oferecer cursos em áreas de alta demanda, com inscrições abertas para ingresso em 2026
compartilheSiga no
Nos últimos anos, o acesso ao ensino superior se transformou com a ampliação das modalidades digitais. Cursos semipresenciais e a distância deixaram de ser exceção e passaram a representar uma alternativa real para quem precisa conciliar rotina, trabalho e formação acadêmica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com suporte tecnológico, flexibilidade e métodos de aprendizagem mais personalizados, o modelo digital tem permitido que milhares de estudantes ingressem na graduação sem abrir mão da organização do dia a dia, um movimento que cresce em todo o país e acompanha as novas demandas do mercado educacional.
Acompanhando esse avanço e o interesse crescente por formatos mais flexíveis, a FAMINAS lança o “FAMINAS Educação Digital”, iniciativa que oficializa a atuação da instituição no ensino semipresencial e EaD e marca um novo ciclo de expansão no setor do ensino superior.
Cursos disponíveis na modalidade digital e formas de ingresso
Com o novo modelo, a instituição passa a oferecer cursos em áreas de alta demanda profissional.
- EaD: Administração e Ciências Contábeis;
- Semipresencial: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Educação Física, Engenharia Civil e Pedagogia.
As inscrições estão abertas até 27 de fevereiro de 2026, com opções de ingresso por ENEM, prova on-line, transferência ou obtenção de novo título. O processo de matrícula segue o padrão das graduações presenciais, com possibilidade de conclusão presencial ou digital.
Tecnologia, tradição e qualidade acadêmica
Segundo o pró-reitor Pedro Henrique Menezes, o projeto mantém o padrão histórico de ensino da instituição.
“A proposta é ampliar o acesso à formação superior com a mesma estrutura de governança acadêmica, o mesmo corpo docente e os mesmos critérios de qualidade das nossas graduações presenciais. O ensino semipresencial não é um produto à parte, mas uma nova forma de oferecer o mesmo padrão de ensino da FAMINAS”, afirma.
Infraestrutura e estratégia institucional
O avanço para o formato digital acompanha políticas públicas de incentivo ao ensino superior e tendências de diversificação acadêmica. Com polos estruturados, suporte acadêmico e acompanhamento docente contínuo, o FAMINAS Educação Digital reforça o compromisso da instituição em democratizar o ensino e ampliar sua presença em diferentes regiões do país.
O projeto foi desenvolvido a partir de um processo integrado entre as áreas acadêmica, administrativa e tecnológica, garantindo padronização, qualidade e escalabilidade.
Para mais informações sobre o modelo de educação digital da FAMINAS, acesse: faminas.edu.br/educacaodigital