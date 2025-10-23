"Tem Araujo pra Tudo": marca reforça elo emocional com os mineiros

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Dos gestos simples às grandes conquistas, a Drogaria Araujo quer mostrar que está presente em todas as fases da vida de seus clientes. Esse é o espírito por trás do novo posicionamento institucional da marca, lançado oficialmente em outubro: “Tem Araujo pra Tudo”. Mais do que um slogan, a frase sintetiza a confiança construída ao longo de 119 anos com os mineiros e a amplitude de soluções oferecidas por uma das marcas mais lembradas do estado.

A proposta é destacar como a Araujo ultrapassa o papel tradicional de uma drogaria para assumir o lugar de parceira de vida, no cuidado com a família, no remédio que não pode faltar, no presente de última hora, na rotina de autocuidado, nas viagens e até no carinho com os pets.

Estudo comprova a força do vínculo emocional com clientes

Uma pesquisa realizada pela consultoria Quaest reforça a existência do vínculo emocional da Araujo com clientes. De acordo com o levantamento, 87% dos entrevistados mencionaram espontaneamente algum ponto positivo da marca, sendo os mais citados o atendimento ágil, a variedade de produtos e serviços, a gentileza da equipe e os preços justos.

A marca também foi apontada como símbolo do orgulho mineiro, sendo associada a sensações como conforto, confiança e segurança. Para o CEO da Quaest, Felipe Nunes, esse vínculo emocional é um dos principais ativos da empresa. “A percepção de que a Araujo tem de tudo está enraizada no imaginário dos consumidores, assim como a ideia de um parceiro confiável que entrega com respeito e gentileza”, afirma.

Araújo: pioneira em funcionalismo e praticidade

Com mais de 360 lojas distribuídas em 65 cidades mineiras e um time de 12 mil colaboradores, a Araujo se consolida como uma das maiores redes farmacêuticas do Brasil. A expectativa de faturamento para 2025 é de R$ 5,3 bilhões, um crescimento de 17% em relação ao ano anterior. Somente no primeiro semestre, a evolução foi de 15%, superando a média do setor (10%) e das redes associadas à Abrafarma (13%).

A empresa mantém ainda um dos maiores laboratórios de manipulação do país e foi pioneira em diversos serviços: a primeira farmácia 24h de BH, em 1933, o primeiro drive-thru, em 1990, além de ser a primeira a implantar o modelo de drugstore e o WhatsApp Farma oficial no Brasil.

Com crescimento acima da média do setor, Araujo reforça liderança em inovação e conveniência Divulgação Drogaria Araujo

Além das lojas físicas, a Araujo investe fortemente em canais digitais: site, aplicativo, WhatsApp e o tradicional Drogatel. Juntos, esses canais já representam 20% do faturamento total da rede, comprovando o sucesso do modelo omnicanal, que alia tecnologia, conveniência e proximidade.

A nova funcionalidade Lista de Presentes da Araujo também é uma das ideias que a colocam como uma marca inovadora. Tal criação, permite transformar o valor arrecadado em créditos para o usuário gastar no site da marca. O serviço é gratuito, sem taxas e o saldo pode ser utilizado em até 12 meses, em todo o mix da rede.

Campanha publicitária traduz o “jeito Araujo de ser”

Para traduzir esse novo momento da marca, a campanha “Tem Araujo pra Tudo” foi criada postando em narrativas reais e situações do dia a dia da família mineira, a comunicação exibe o acolhimento e a cumplicidade que tornam a marca tão presente na vida das pessoas.

Segundo Flávia Rennó, head de Criação da Lápis Raro, agência responsável pela campanha, o desafio era unir emoção e informação de forma autêntica. “Queríamos mostrar que a Araujo não mora apenas numa prateleira, mas sim na vida das famílias mineiras”, destaca.

Confiança como diferencial competitivo

A nova fase da marca também reforça a importância da experiência emocional na construção de fidelidade. “Criamos conexões verdadeiras com as pessoas. Elas escolhem a Araujo pela praticidade, mas permanecem pelo acolhimento”, diz Amanda Vidotti, gerente de Marketing da Araujo.

Já para André Giffoni, diretor de estratégia digital e cliente da empresa, o novo posicionamento representa o que a marca sempre foi: próxima, confiável e presente. “”Tem Araujo pra Tudo” porque temos pessoas comprometidas em entregar cuidado todos os dias, em todos os canais.”

Conheça o novo posicionamento da marca e veja como ela está ainda mais presente no seu dia a dia, acesse: araujo.com.br

