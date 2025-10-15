Drogaria Araujo lança lista digital que transforma presentes em créditos

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A Drogaria Araujo, referência no varejo farmacêutico, acaba de lançar uma nova funcionalidade que promete facilitar a vida de quem vai presentear e de quem recebe o mimo. A Lista de Presentes Araujo é totalmente digital e converte o valor arrecadado em créditos que podem ser usados em qualquer produto do site da marca, com validade de até 12 meses.

A proposta une praticidade, autonomia e conveniência, sendo ideal para chás de bebê, casamentos, aniversários e outras celebrações. Diferente dos modelos tradicionais, a nova ferramenta elimina o risco de presentes repetidos ou fora do gosto de quem vai receber os produtos. O valor arrecadado é convertido integralmente em créditos, que o usuário pode gastar como quiser.

Simplificando a experiência do cliente

Segundo Sérgio Luiz Moreira Campos, Líder do Time Site da Araujo, a iniciativa busca simplificar a experiência do cliente.“A Lista de Presentes Araujo foi pensada para facilitar a vida de quem organiza um evento e garantir que o presenteado receba exatamente o que precisa. É a união entre carinho e praticidade, com acesso a um mix completo de produtos”, afirma.

Com poucos cliques, clientes podem montar listas personalizadas diretamente no site da Araujo, com tema, produtos e link para compartilhamento Divulgação Drogaria Araujo

Como criar sua lista

Para criar uma lista, basta acessar araujo/lista-de-presentes, escolher o tipo de comemoração, selecionar os produtos sugeridos e gerar o link de compartilhamento. O processo é gratuito, sem taxas administrativas, e ainda permite acompanhar em tempo real o valor arrecadado e as mensagens dos convidados.

Com essa novidade, a Araujo amplia sua oferta de serviços digitais e reforça o compromisso com a inovação e a experiência do consumidor. A Lista de Presentes é mais uma forma de celebrar com liberdade de escolha e praticidade, mantendo o carinho em cada gesto.

