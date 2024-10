Faltam poucos dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste momento, a expectativa está completamente voltada para a prova. Mas sabemos que assim que os examinados entregarem os cadernos de questões bate aquela ansiedade para conferir o resultado do exame.

O gabarito oficial do Enem será liberado somente 15 dias após a prova, mas para que não precisem esperar todo esse tempo, em conjunto com os docentes do Colégio e Pré-vestibular Determinante, o Estado de Minas vai divulgar o gabarito extraoficial do Enem. E o melhor! Logo após o exame, em em.com.br/educacao.

Para ter acesso aos cadernos de questões, os docentes do Determinante, especialistas no Exame Nacional do Ensino Médio, se inscreveram no Enem e, assim como os estudantes, também farão a prova.

Ao final de cada dia, vão se reunir e debater as questões propostas no exame, para disponibilizar as respostas para os estudantes por meio de notícia publicada no portal Estado de Minas.

Como acessar o gabarito extraoficial?

O gabarito extraoficial do Enem será liberado no Estado de Minas (em.com.br/educacao) algumas horas após a finalização da prova. Acompanhe o link para acessar o resultado assim que for disponibilizado.

As questões mais polêmicas e as análises mais relevantes serão discutidas em um podcast em live, com professores do Determinante comentando cada dia de prova.

Salva os links e acompanhe as respostas e as análises das provas.

Por que o Colégio e Pré-Vestibular Determinante?

O Determinante, também conhecido como Det, é referência em qualidade e no modelo de avaliação do Enem, afinal, a instituição carrega uma década de história preparando e levando alunos para as principais universidades federais do país.

Para se ter uma ideia, em 2023, o Det conquistou o 1º lugar entre os pré-vestibulares de Minas no curso de Medicina na UFMG, além do 1º lugar em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas por três anos seguidos, de 2021 a 2023. Ou seja, os alunos conquistaram os melhores resultados nos cursos mais concorridos.

Portanto, é considerando todos esses fatores que podemos garantir resultados de exames acompanhado de alta precisão e muita atenção por especialistas.

E mais, além de te ajudar a ter uma prévia de como se saiu na prova, o gabarito permite que você verifique se houve alguma inconsistência no resultado oficial, ao ter acesso a ele. Desse modo, se perceber que a resposta oficial não está batendo com as explicações, é possível entrar com recursos para contestar.

Tudo que você precisa saber antes de fazer o Enem 2024

Agora você já sabe como conferir os resultados do exame logo após a prova. Mas é preciso que você tenha concluído o exame com sucesso. Pensando nisso, separamos algumas informações essenciais para todos que vão prestar o Enem.

E aí, bora fazer aquele check para ver se não passou nada?

Dias da prova

O Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado nos dois primeiros domingos de novembro, sendo eles dias 03 e 10.

Duração do Enem

O Enem terá uma duração de cinco horas e meia no primeiro domingo e cinco horas no segundo.

Atenção para os horários:

em ambos os dias, o horário limite para acessar ao local do exame é às 13h , momento em que os portões serão fechados;

as provas serão aplicadas às 13h30;

só poderá deixar o local do exame a partir das 15h30, mas, neste momento, sem o caderno de questões;

a partir das 18h é possível sair da sala com o caderno de questões;

no primeiro dia, o horário final para entregar a prova será às 19h, completando 5h30 de prova;

no segundo dia, o horário final para entregar a prova será às 18h30, completando 5 horas de prova.

Documentos importantes

Para acessar a prova, é imprescindível apresentar um documento de identificação. Entre os mais comuns aceitos para o dia do exame, estão:

Carteira de Identidade Nacional (CIN);

E-título;

CNH;

RG.

Caderno de questões

Em termos gerais, o Enem terá 180 questões e uma redação. Sendo distribuídas da seguinte maneira:

Primeiro domingo (03/11)

45 questões de linguagem (40 de língua portugues e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

Redação.

Segundo domingo (10/11)

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Liberação do Gabarito Oficial

O Gabarito Oficial será liberado para o público no dia 20 de novembro no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Já o resultado com as notas individuais está previsto para ser disponibilizado em janeiro de 2025.

Por aqui, você poderá ter acesso aos resultados analisados nos próprios dias 03 e 10 de novembro, poucas horas após os exames. Não esqueça de acompanhar o gabarito extraoficial em em.com.br/educacao para ter um panorama com antecedência.

Resumo: links de interesse

Boa prova!