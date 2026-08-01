O vínculo de emprego e a uberização na mira do STF

Matheus Krizanowski

Advogado da área trabalhista do Ciscato Advogados Associados

O julgamento sobre uberização previsto para este mês no Supremo Tribunal Federal pode interferir diretamente na estrutura econômica das plataformas digitais no Brasil. A definição sobre vínculo empregatício entre aplicativos, motoristas e entregadores deverá influenciar custos operacionais, passivos judiciais, políticas de cadastro, modelos de remuneração e critérios usados por empresas que organizam trabalho por meio de tecnologia.



A escala do mercado brasileiro aumenta o peso da decisão. Segundo dados atribuídos à fintech GigU, o Brasil concentra 1,4 milhão de motoristas cadastrados na Uber, o maior volume entre os países em que a plataforma atua. Em uma estimativa global de 7,8 milhões de condutores inscritos, quase 18% estariam no mercado brasileiro.



O caso será analisado no Tema 1291, a partir do Recurso Extraordinário 1.446.336, sob relatoria do ministro Edson Fachin. A Corte deverá definir se existe, ou em quais condições pode existir, relação de emprego entre trabalhadores de aplicativo e empresas administradoras de plataformas digitais. Como a matéria tem repercussão geral, a tese deverá orientar processos semelhantes em todo o país e reduzir a dispersão de entendimentos sobre essas relações.



O processo chegou a ser incluído na pauta do plenário em junho de 2026, mas foi retirado após a aprovação da Convenção nº 193 da Organização Internacional do Trabalho, voltada ao trabalho em plataformas digitais. O STF considerou a norma internacional como fato superveniente relevante e determinou a manifestação das partes e dos amici curiae antes da retomada do julgamento, atualmente previsto para 27 de agosto de 2026.



A análise jurídica deverá partir dos elementos clássicos da relação de emprego, especialmente subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. A dificuldade está em aplicar esses critérios a modelos nos quais o comando empresarial nem sempre ocorre por ordens diretas, chefias presenciais ou controle tradicional de jornada.



Nas plataformas digitais, parte da organização do trabalho pode ocorrer por sistemas automatizados de ranqueamento, distribuição de chamadas, avaliações, bloqueios, precificação dinâmica e definição indireta das condições de prestação do serviço. Por isso, a chamada subordinação algorítmica tende a ganhar relevância no julgamento, pois o STF deverá avaliar se esses mecanismos, quando verificados em determinado grau, podem caracterizar poder diretivo empresarial.



A liberdade formal para aceitar ou recusar corridas, escolher horários e permanecer conectado à plataforma também deverá ser examinada com cautela. Esses elementos podem indicar autonomia, mas não encerram a análise jurídica quando há outros fatores capazes de revelar controle, dependência econômica ou organização do trabalho pela empresa.



Uma decisão que reconheça automaticamente o vínculo em todos os casos parece pouco compatível com a diversidade dos modelos de plataforma. Ao mesmo tempo, a ausência de parâmetros uniformes mantém empresas e trabalhadores expostos a interpretações divergentes. A solução mais prudente tende a estar na fixação de critérios objetivos, capazes de orientar a análise de cada caso concreto.



Caso o STF reconheça a possibilidade de vínculo empregatício em determinadas situações, as plataformas poderão enfrentar aumento relevante de custos, com obrigações relacionadas a férias, décimo terceiro salário, FGTS, contribuições previdenciárias, jornada, descanso e demais encargos previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas. Também poderá haver repercussão sobre passivos retroativos em ações individuais e coletivas que discutem a natureza da relação mantida com motoristas e entregadores.



Em razão do volume de profissionais cadastrados, uma mudança de entendimento poderá pressionar a sustentabilidade financeira de alguns modelos de negócio. A depender do alcance da tese, da eventual modulação de efeitos e do número de litígios, empresas poderão ter de rever preços, regras de operação, políticas de permanência na plataforma e estruturas internas de gestão. Em hipóteses mais graves, o impacto acumulado pode gerar risco de reorganização empresarial, inclusive com discussões sobre recuperação judicial.



Para os trabalhadores, eventual reconhecimento de vínculo poderá assegurar direitos típicos da relação de emprego, como férias, décimo terceiro salário, proteção previdenciária e maior previsibilidade remuneratória. A formalização, contudo, também tende a trazer maior controle da prestação dos serviços, com regras de jornada, fiscalização, deveres disciplinares e obrigações compatíveis com o regime celetista.



Os efeitos da decisão não devem ficar restritos às grandes plataformas de mobilidade e entrega. A tese poderá influenciar outras empresas que utilizam tecnologia para intermediar serviços e organizar trabalho, ainda que atuem em setores distintos. Por isso, negócios inseridos na economia de plataformas devem revisar contratos, políticas internas, sistemas de avaliação, critérios de bloqueio, distribuição de demandas e comunicações dirigidas aos trabalhadores cadastrados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A preparação jurídica deve envolver compliance trabalhista, gestão de riscos e documentação consistente sobre o funcionamento da plataforma. Independentemente do resultado, o julgamento mostra que novos modelos de negócio precisam operar com regras previsíveis, capazes de reduzir conflitos, proteger direitos e oferecer maior segurança para empresas e trabalhadores.