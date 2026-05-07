Eleições: entre a realidade e as fake news

Haverá sinais e eles estão por toda parte!

"Para as próximas eleições em outubro deste ano, estarão em jogo muito mais do que elegermos um presidente, governadores, deputados estaduais e federais, além de dois terços dos senadores. A manutenção da democracia, a economia e a vida dos brasileiros deveriam estar em primeiro plano antes de os eleitores apertarem os botões nas urnas eletrônicas.

É preciso estar atento aos sinais que estão sendo dados e que com certeza vão chegar até você. As mentiras, as narrativas falsas e as malditas fake news já começaram a rodas os grupos de WhatsApp e Telegram. Os inimigos do país dizem que o Brasil com Lula está quebrado. Será? Impossível acreditar que uma economia sobreviveu ao governo Sarney com inflação em 1989 de 1.972% ao ano. Um país que depois conseguiu passar ileso pela gestão medíocre de Fernando Collor e seu plano de confisco do dinheiro do povo nas contas bancárias e até na poupança.

Neste atual governo, o PIB cresce cerca de 4,5% ao ano. A inflação existe, mas está contida e está na casa de 4,89% ao ano em abril/26. A taxa de desemprego no Brasil no primeiro trimestre de 2026 foi de 6,1%, de acordo com dados divulgados pelo IBGE em 30 de abril de 2026. Apesar da alta em relação ao trimestre anterior, este é o menor índice para um primeiro trimestre desde o início da série

histórica, em 2012.

A safra agrícola de grão é recorde, apesar da insistência dos líderes do agronegócio em ficar ao lado de quem não presta na política e das guerras promovidas por Rússia/Ucrânia e EUA/Irã. A produção e exportação batem recordes seguidos. O acordo entre Mercosul/Mercado Comum Europeu conquistado graças à persistência de Lula, mesmo com a resistência da França, traz novas conquistas aos exportadores nacionais. Esses números e dados demonstram que o Brasil não está quebrado, longe disso, está vivendo uma grande fase e expandindo suas opções de mercado externo. Tem uma política externa sólida, consolidada e respeitada pelas grandes lideranças do mundo."

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Rafael Moia Filho

Bauru – SP