LEITOR FALA A RESPEITO DAS COTAS RACIAIS

“Há uma discussão estéril, sempre levantada pela extrema direita, sobre a desnecessidade das cotas raciais destinadas à população negra. As cotas raciais, assim como as sociais, têm como objetivo reduzir desigualdades socioeconômicas e promover a inclusão. Curiosamente, a Lei Federal nº 5.465, de 1968, 'Lei do Boi' instituída durante a ditadura militar, reservava até 50% das vagas em escolas técnicas e superiores agrícolas federais para filhos de fazendeiros, em claro favorecimento de uma população já privilegiada, revogada em 1985. As cotas, sociais e raciais se complementam no sistema, representando uma oportunidade de corrigir erros históricos, sobretudo em relação à população negra, democratizando, no contexto geral, o ensino.”



MARCUS AURELIO DE CARVALHO

Santos – SP