Receita para uma ceia de Natal

Laura Brito - Advogada especialista em Direito de Família e das Sucessões, doutora e mestre pela USP e professora em cursos de pós-graduação

Pode uma advogada de Família e Sucessões publicar receita para a ceia de Natal? Bom, considerando que todo dia 26 de dezembro é muito agitado no escritório, decidi reunir os ingredientes que não podem faltar para uma ceia feliz e aqueles que fazem menos sucesso que frutas cristalizadas.



Vou começar com o que pode ser prontamente abandonado, a fim de evitar que a sobremesa seja torta de climão.



A gente pode começar deixando de fora o péssimo hábito do controle do corpo alheio. Uma boa receita é não falar nada, nada sobre o corpo do parente. Mesmo que seja evidente que sua cunhada usou a canetinha da moda ou que sua sobrinha esteve mais ansiosa este ano e descontou na comida, guarde seu comentário para comer em casa. O corpo do outro é da esfera da privacidade e ninguém deve violá-la ou dela participar sem permissão.



Isso vale especialmente para as crianças, que estão formando sua personalidade e não pediram para o Papai Noel um transtorno alimentar de Natal.



Aliás, a proteção da infância deve ser sempre o prato principal e devemos colocar as crianças no centro da celebração. Pense com carinho onde elas vão dormir e se estão realmente protegidas, especialmente se os cuidadores principais forem consumir álcool. Ou melhor, na hora da harmonização, pense se bebida alcoólica de fato cai bem com a construção de boas memórias para as crianças.



Além disso, vale refletir sobre o lugar da afinidade na sua família. Parentes afins são aqueles que ganhamos com o casamento – sogro, cunhado e enteado. Eles podem ser verdadeiros presentes em nossas vidas. Mas será que toda família pensa assim? Então, antes misturar tudo na mesma vasilha, é bom conferir com o cônjuge como a família dele se sente em relação a isso. Evita indigestão.



O que não pode faltar é o tema da vez: reflexão e valorização do envelhecimento. Aproveitar para falar das tradições, das músicas, gastronomia e dos idosos da família. Já que a releitura de receitas está na moda, é bom para misturar o passado com o futuro e já perguntar o que eles desejam para seus processos de avanço da idade.



Os encontros de família podem ser oportunidades maravilhosas para que as pessoas dividam seus planos e tenham coragem de falar de seus anseios em relação à velhice. Nada disso tira o sabor da ceia. Pelo contrário, manifestar suas vontades, com liberdade e acolhida, pode ser a pièce de résistance do banquete.



É claro que cada família tem seu ingrediente especial, aquele que a gente guarda com carinho para usar no prato que levaremos para o Natal. Que faz com que a receita se repita sem nunca enjoar. Esse, sem dúvidas, é o que não pode faltar. Não há fórmula secreta, nem tem que parecer com as grandes (e despropositadas) decorações natalinas das redes sociais. Só tem que ser nosso, com a nossa cara e o nosso gosto.

O presente que desejo a todas as famílias é que possam partilhar a mesa, ter conversas profundas e que possam se embrulhar em apertados laços de afeto.e 2026 seja farto!