BRICS E COP 30 NO BRASIL

“Cientistas de todo o mundo vêm avisando a todos os líderes mundiais que a humanidade não tem mais tempo, e que se não for reduzido a 1,5o C o aquecimento global a humanidade acaba. Com a natureza e suas leis não há acordo: ou cumpre ou morre. O Brasil vai sediar e presidir dois eventos decisivos para a vida, Brics (multilateralismo) e COP 30 (clima). Nos dois casos, a governança global será o centro dos debates, pois se as decisões tomadas não forem cumpridas será o fim da humanidade. Decisões anteriores sobre o clima, paz e outras não foram cumpridas. Na reunião dos Brics, dias 6 e 7 de julho, será discutida a questão da economia e da governança global. O mundo mudou e a ONU continua com a mesma estrutura de 1945. Não é mais possível admitir que cinco membros do Conselho de Segurança da ONU, cada um com direito a veto, inviabilize a decisão de 193 nações. Ou se inverte essa pirâmide mortal ou será o fim.”

ANTONIO NEGRÃO DE SÁ

Rio de Janeiro – RJ