SELEÇÃO BRASILEIRA COM CARLO ANCELOTTI

“Carlo Ancelotti é um excelente técnico, que a CBF, após inúmeras tentativas, conseguiu, a peso de ouro, contratar objetivando o hexacampeonato mundial para a Seleção Brasileira. Vejo como maior dificuldade para Ancelotti, diante do calendário esportivo cada vez mais estreito, conseguir treinos suficientes para ajustar os atletas, com entrosamento, ao seu estilo. No atual calendário brasileiro, em abril e maio, há jogos praticamente de três em três dias, com os deslocamentos.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES