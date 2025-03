Entre talento e trapaça, quem dita o jogo?

João Antonio de Albuquerque e Souza

Atleta olímpico, advogado desportivo e presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJDAD)

O esporte sempre foi um símbolo de superação, mérito e competição justa. Cada partida representa anos de esforço, disciplina e dedicação por parte dos atletas, que buscam vencer dentro das regras e limites da modalidade. No entanto, quando a manipulação de resultados entra em cena, essa essência se perde. Como atleta e advogado desportivo, vejo com grande preocupação o impacto dessa prática na credibilidade das competições e na carreira dos atletas. Se não combatermos esse problema com rigor, estaremos comprometendo não apenas o presente do esporte, mas também seu futuro.



Esse tipo de manipulação de resultados pode ocorrer de diversas formas, todas visando influenciar artificialmente o desfecho de um evento esportivo. Uma das práticas mais comuns envolve o suborno de jogadores e árbitros, especialmente em ligas menores, onde a fiscalização é menos rigorosa. Há também casos de acordos entre equipes, em que times combinam previamente determinados resultados para favorecer classificações específicas. O envolvimento do crime organizado é outro fator alarmante, explorando o esporte como um meio lucrativo para operações ilícitas.



Diversos escândalos escancararam o impacto negativo dessa prática. O Caso Calciopoli, na Itália, em 2006, revelou um esquema de influência na escalação de árbitros para favorecer certos clubes, levando ao rebaixamento da Juventus e punições a outros times e dirigentes. Em 2010, o futebol chinês foi abalado por um escândalo massivo de manipulação de partidas, resultando em sanções severas. No Brasil, a Série B do Campeonato Brasileiro de 2016 teve jogos investigados por suspeitas de interferência indevida. Esses casos não são exceções, mas sinais claros de um problema sistêmico.



Os prejuízos dessa prática são devastadores. Um atleta honesto pode treinar por anos e ver seu desempenho afetado por um resultado manipulado. Clubes podem ter suas trajetórias manchadas, perdendo torcedores e patrocinadores. E o pior: quando o público começa a suspeitar da lisura dos campeonatos, o engajamento diminui, e o próprio futuro do esporte fica ameaçado. A paixão do torcedor é construída na imprevisibilidade, na emoção genuína de uma disputa. Se essa incerteza for substituída por acordos de bastidores, o que restará? Como confiar em um jogo cujas regras não valem para todos?



Apesar da gravidade do problema, há avanços no combate à manipulação de resultados. A tecnologia tem sido uma aliada essencial, permitindo o monitoramento de apostas e a identificação de padrões suspeitos. Em 2024, a Sportradar detectou 1.108 jogos suspeitos em 12 esportes, uma redução de 17% em relação a 2023. Esses casos ocorreram em 95 países, mas ainda que 99,5% dos eventos esportivos sigam livres de manipulação, mil partidas suspeitas ainda representam um alerta preocupante para a integridade esportiva.

Enfrentar esse problema exige um esforço conjunto entre federações, governos e atletas. Medidas como punições rigorosas, monitoramento contínuo das apostas e regulamentações mais eficazes são essenciais para desmantelar redes criminosas. Também é fundamental investir na conscientização dos atletas, especialmente os mais jovens, para que saibam identificar e denunciar abordagens suspeitas.



Manter a transparência e a justiça no esporte é uma obrigação de todos os envolvidos. A manipulação de resultados mina a essência da competição e ameaça sua credibilidade a longo prazo. Como atleta e advogado, não posso aceitar que o esforço legítimo de tantos profissionais seja jogado fora por interesses escusos. O compromisso com a integridade esportiva deve ser inegociável. Se quisermos preservar o que há de mais valioso no esporte – a emoção da vitória conquistada com suor e trabalho árduo –, precisamos agir com firmeza. A luta contra a manipulação de resultados não pode ser uma batalha isolada – precisa ser um compromisso coletivo.