Em ritmo acelerado, a inteligência artificial (IA) se consolida como uma força transformadora no mercado de trabalho global. Estudos diversos mostram que os avanços contínuos da tecnologia estão redefinindo as formas e as relações no desempenho das mais variadas funções. Além do processo produtivo, a automação vem modificando os modelos mundiais de atendimento ao cliente, especialmente das pequenas e médias empresas. Mas, no Brasil, a rede de apoio a esses empreendedores precisa ser ampliada para que todo o potencial seja alcançado.



Na atualidade, a qualidade na prestação de serviços e a eficiência nas respostas aos consumidores são determinantes para o desenvolvimento dos negócios. Com a aplicação da IA, os profissionais podem melhorar o rendimento das tarefas e ter à sua frente novas oportunidades de crescimento. Porém, esse cenário exige investimento financeiro e uma requalificação constante do quadro de pessoal, o que, no país, ainda não acontece.



Estudo publicado pela Harvard Business Review aponta que organizações que se comunicam rapidamente com o público têm probabilidade significativamente maior de conquistá-lo. Porém, a realidade brasileira mostra que muitos empresários ainda estão patinando nesse universo de possibilidades e tendo de se posicionar diante do grande capital sem ter as mesmas facilidades. Esses desafios, decorrentes de recursos limitados e processos manuais ineficientes, precisam ser superados para que a engrenagem da economia no Brasil não seja comprometida.



Consultorias especializadas e personalizadas para identificar falhas nas repostas, além de acesso a financiamentos, são fundamentais para democratizar a automação do processo de comunicação entre quem oferece e quem procura o serviço. A transformação digital aplicada diretamente nas relações de contato pode aumentar o faturamento e, principalmente, significar a sobrevivência no mercado. Além disso, a clareza e a assertividade no contato evitam retrabalhos e confusões na entrega do serviço.



Mas gerenciar e dar suporte a múltiplos canais não são atividades simples. No país, é comum que muitos prestadores de serviço lidem com dificuldades de atendimento por meio até do WhatsApp, uma ferramenta já difundida e com entrada amplamente facilitada.



Em um mundo que não para, a IA é uma estratégia competitiva essencial para identificar lacunas e soluções no atendimento ao cliente. Porém, conseguir se adaptar à era digital de maneira prática e acessível é uma questão que se coloca no dia a dia dos empreendedores. No Brasil, os governos e as instituições precisam intensificar o apoio nessa área para que as pequenas e médias empresas possam prosperar no atual mundo dos negócios, atendendo as demandas de um consumidor cada vez mais exigente em diversos quesitos.