O Papa Francisco convoca a Igreja Católica a viver, em outubro, o Dia de Jejum e Oração pela Paz no Mundo – convite dirigido também a cada pessoa que reconhece a própria força espiritual. Ao lançar o olhar sobre o mundo e se sensibilizar com os muitos focos de guerra, pode-se questionar sobre a eficácia de se recorrer à força espiritual na busca pela solução de problema tão grave. Muitos acreditam que a paz somente será alcançada a partir das mesas de diálogo e de negociação – várias delas sem apresentar frutos efetivos. Enquanto isso, agravam-se tensões, vidas inocentes são perdidas, problemas sociopolíticos se acentuam. A efetiva reação para debelar os conflitos não depende de máquinas ou simplesmente de estratégias. Precisa, essencialmente, de cada ser humano fazer-se morada de um coração de paz. A oração e o jejum reúnem propriedades inigualáveis para tecer na interioridade humana um coração de paz – que, aliado à inteligência e a outras aptidões, possibilita a intuição de respostas na superação das muitas formas de violência.

Jejum e oração podem qualificar cada pessoa na promoção da paz – no ambiente doméstico, na comunidade em que se vive, com repercussões nos âmbitos políticos e nos cenários internacionais. Na contramão dessas práticas alicerçadas na fé está o caminho fácil e tentador de se deixar conduzir pelo ódio e desejo de vingança, distanciando-se das possibilidades de diálogos e do exercício da solidariedade. A prática educativa do jejum e o recurso diário da oração incidem no tecido de um coração de paz, com força de paixão, movendo o ser humano para trabalhar pelo bem comum. A força da paixão irradiada de um coração de paz promove a fraternidade e efetiva a solidariedade. Compreende-se, pois, que investir para conquistar um coração de paz é alavanca indispensável para consolidar, no mundo, realidades mais pacíficas. Por isso, trata-se de importante investimento e ensinamento da Igreja, em sintonia e cooperação com outras instituições e segmentos da civilização contemporânea.

Aqueles que cultivam um coração de paz tornam-se agentes corajosos e proféticos no enfrentamento das muitas formas de violência – atentados a dignidades invioláveis. Comove pensar a situação de tantas crianças e outros indefesos, vítimas de guerras fratricidas, de escaladas do ódio e da vingança. Para que a humanidade possa reagir, é preciso um passo primeiro: cada pessoa se conscientizar de que precisa ser coração de paz – a paz é dom e missão. Essa consciência torna-se clara quando o ser humano reconhece a sua referência insubstituível: Deus, de quem é imagem e semelhança. No vínculo com o Criador se inscreve a missão de cada pessoa – cultivar um coração de paz, sustentado pelo Deus da paz. O ser humano é chamado, assim, a participar da criação divina e da ação redentora de Deus.

Um coração de paz é reserva de força moral indispensável para fazer frente a irracionalidades e recompor a frequente perda de sentido da vida, em uma sociedade marcada pela pluralidade, mudanças muito bruscas e velozes. Existe uma gramática no coração, a gramática da paz, que não pode ser abolida, nem mesmo desprezada. Essa gramática contempla a observância e o respeito ao direito natural, sob pena das ameaças promovidas pelo subjetivismo. Do subjetivismo brotam razões que se contrapõem ao bem comum e à fraternidade, pois são prisioneiras das estreitezas e das simpatias particulares. Desrespeitar o direito natural é inviabilizar diálogos, intuições solidárias, perpetuando exclusões e discriminações. Núcleo central do coração de paz é o reconhecimento da igualdade de natureza de todas as pessoas. Desconsiderar esse princípio é promover desigualdades mundo afora. Toda pessoa precisa ser formada para ter e cultivar um coração de paz, o que contempla engajar-se na promoção da igualdade entre as pessoas, configurando um funcionamento social inclusivo.

O ensinamento social na Igreja Católica compreende a importância de se revestir corações com a gramática da paz. Um empreendimento hercúleo, mas que não pode ser descartado em momento algum. Um processo educativo em que todos são aprendizes e mestres. Negligenciar esse processo é oferecer possibilidades para que sejam acentuadas diferentes formas de violência, inclusive as que são praticadas contra o planeta. Um coração de paz é ponto de partida determinante no processo de conversão ecológica. Na verdade, a paixão que nasce do coração de paz impulsiona o convívio harmonioso do ser humano com a natureza. Há, pois, a exigência de um grande cuidado para que um coração de paz habite a interioridade humana, priorizando uma espiritualidade místico-contemplativa que leve ao encontro da grandeza de Deus. Esse encontro possibilita o iluminar do rosto de cada irmão e irmã que é essencial à convivência e à cooperação construtoras do bem comum, sem matar as diferenças ou hierarquizar singularidades.

A adoção de compreensões que relativizam a sacralidade da dignidade humana é um risco. Essas compreensões não podem se fundamentar na hegemonia dos critérios e das escolhas orientadas pelos interesses do mercado, do lucro e da defesa de autonomias que facilitam a destruição de semelhantes. Sem um coração de paz prevalecerão posturas autoritárias ou que expressem ressentimentos, precipitando a vida no caos. É urgente cultivar a paz no próprio coração, tornando-o repleto de uma paixão que inspire o exercício da solidariedade fraterna e ilumine intuições na busca pela consolidação de cenários de paz. A mudança para alcançar um mundo mais pacífico começa pela interioridade humana. Nesse essencial processo de transformação, o jejum e a oração muito contribuem, formando agentes do bem. Qualificam o ser humano para adequadamente exercer as suas responsabilidades. Revestem o agir de cada pessoa com uma paixão que nasce do coração de paz.