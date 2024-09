“Bolsonaro e seu clã estão na praia eleitoral, debaixo de um sol tórrido, aos gritos, com isopores verde-amarelos, tentando vender Ricardo Nunes (MDB), o 'picolé de chuchu 2.0'.

Lula e a esquerda, sob o mesmo sol abrasador, com isopores vermelhos, anunciam Guilherme Boulos (PSOL), o 'picolé de jiló', com uma dose adicional de açúcar, para se tornar palatável.

Enquanto isso, o empresariado, os financistas e os 'Faria Limers', pragmáticos e oportunistas, como sempre foram, espalham seus quiosques multicores pela praia e anunciam Pablo Marçal (PRTB), o 'sorvete de pimenta malagueta', capaz de proporcionar uma experiência gourmet inigualável.

Pelo visto, a maioria do eleitorado paulistano, ávida por novos sabores, na data da eleição, estará com a goela apimentada.”



Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru – SP