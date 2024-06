“O serviço público brasileiro abocanha 36% do PIB. Em termos percentuais, gastamos mais do que diversos países desenvolvidos para a manutenção dessa ineficiente estrutura governamental. Elevadíssimos salários e vultosos adicionais garantem luxuosa vida para poucas autoridades. A apatia dos representantes eleitos pelo povo é perversa, diante de tanta pobreza e fome no nosso país. Parece até que nada é tão importante como as eleições, que acontecem a cada dois anos, espalhando recursos dos cofres públicos em campanhas milionárias. Promessas enunciadas nesse macabro período de eleições, confundindo os menos favorecidos, nunca serão bem-sucedidas. Os trágicos acontecimentos nas últimas semanas no RS aclaram o real desinteresse político com o povo.”

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte