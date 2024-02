Rafael Kenji Hamada

Médico e CEO da FHE Ventures e da Health Angels Venture Builder



Paula Fernandes Távora

Médica patologista, fundadora da Vacsim e i9med e CEO da UbuntuMed



Quase 2 bilhões de pessoas são diagnosticadas com doenças tropicais negligenciadas, que causam mais de 1 milhão de mortes todos os anos no Brasil. Enfermidades que abrangem essa classificação afetam principalmente populações mais pobres e regiões remotas, com dificuldades de acesso aos serviços de saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera as seguintes condições pertencentes a esse grupo: doença de Chagas, cisticercose, dengue, leishmaniose, hanseníase, filariose, raiva, esquistossomose e algumas parasitoses intestinais. Doenças como malária e tuberculose também são consideradas negligenciadas, fazendo parte de estratégias urgentes de saúde pública para o cumprimento do ODS 3 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em setembro de 2023, os 193 países participantes da Assembleia Geral da ONU aprovaram o United Health Coverage (UHC) 2030, um acordo mundial para progredir no sentido da cobertura universal de saúde. Essa iniciativa visa utilizar os sistemas da forma mais ampliada e transparente, para garantir o acesso à saúde a todas as parcelas da população, com o lema base “leave no one behind” (não deixe ninguém para trás).

É de comum entendimento que, para os países atingirem todas as metas rumo a uma saúde universal e de qualidade, diminuindo o adoecimento e as taxas de mortalidade, os setores público e privado e o terceiro setor devem se unir para desenvolver as melhores estratégias e ferramentas. O principal caminho segue sendo por meio da inovação e tecnologia, e o Brasil é exemplo de como é possível trilhar esse percurso.

Bill Gates, o bilionário considerado uma das pessoas mais inovadoras do mundo, no início de dezembro, citou o SUS como exemplo de sistema de saúde que deve ser replicado em todo o mundo e reforçou a importância das redes de assistência primária para a ampliação do acesso.

O Brasil é referência em uma série de políticas públicas e estratégias que são reproduzidas por diversos países com maior densidade tecnológica e muitas vezes mais recursos financeiros, demonstrando que, quando os setores caminham juntos, as possibilidades são imensas.

Com a estratégia descentralizada e a regionalização proporcionada pela Atenção Primária à Saúde e toda sua equipe multidisciplinar, o Brasil voltou a apresentar crescimento na aplicação de oito imunizantes do calendário infantil em 2023. O reconhecimento profissional dos sanitaristas e dos agentes comunitários contribuíram para o aumento da cobertura. A grande novidade é a inclusão da vacina da dengue no calendário, junto da vacina da influenza e COVID-19, inicialmente para grupos prioritários, para depois chegar à cobertura completa.

A recente aprovação da vacina pela Anvisa, seguindo decisões anteriores da EMA (European Medicines Agency) e UK MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), proporciona uma nova ferramenta para prevenção da dengue. A Qdenga® e´ um imunizante atenuado tetravalente contra os quatro sorotipos da dengue. Baseia-se na tecnologia de DNA recombinante, a partir do sorotipo atenuado DENV-2, que fornece a estrutura genética (backbone) para todos os componentes virais.

A vacina demonstrou boa tolerabilidade, sem evidência de aumento da incidência de doença grave em pacientes soronegativos; também mantém perfil elevado de segurança ate´ o momento. Com muita responsabilidade, vamos indicar esse imunizante para a prevenção da dengue causada por qualquer sorotipo do vírus em indivíduos dos 4 aos 60 anos, tanto soronegativos como soropositivos para a doença.

Portanto, o investimento em inovação e tecnologia para a descoberta de novos medicamentos e vacinas é crucial para a ampliação do acesso às instituições de saúde e a melhoria da percepção de cuidado e informação. Além disso, o investimento em saneamento básico e higiene, aliado à progressão das redes de cuidado, também são fatores fortemente associados, já que a prevenção deve ser acompanhada da promoção da saúde. Tudo isso ainda converge para a redução dos custos e a expansão da qualidade dos serviços.