Geradores, estoque fora do chão e apólice: como proteger a empresa das chuvas

Testar os geradores antes da temporada de raios, tirar estoque e equipamentos do chão e reler a apólice para conferir a cobertura de alagamento e de lucros cessantes. As três tarefas cabem em poucas horas de trabalho e estão no topo da lista que o capitão Roberto Farina, pesquisador do GERAÇÃO IEA/USP, recomenda a quem administra uma empresa neste fim de ano, com o El Niño de 2026 entre os mais intensos já medidos.

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Como integrante do Geração , grupo de estudos sobre resiliência do Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA-USP), coordenado pela Profa. Dra. Tatiana Tucunduva, Roberto Farina defende que a preparação para eventos climáticos extremos começa antes da crise, e não depois dela. Em outubro, ele já havia explicado como preparar equipes para emergências .

Por que a apólice merece atenção agora

O seguro costuma ser lembrado só depois da enchente. As chuvas de 2024 no Rio Grande do Sul geraram cerca de R$ 6 bilhões em indenizações, em 57.638 sinistros, segundo a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). Para Farina, conferir o que está coberto em caso de alagamento e de interrupção da atividade é uma das medidas mais baratas da preparação, porque depende apenas de tempo para ler o contrato e tirar dúvidas com o corretor.

“Diante de um El Niño desta magnitude, o custo de se preparar é pequeno e conhecido, e o de não se preparar é grande e imprevisível. Entre os dois, a decisão racional não exige coragem, exige método”, diz Farina.

O que o Pacífico indica para os próximos meses

Em 12 de novembro, a NOAA (Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera, dos Estados Unidos) informou que o índice da região Niño-3.4 chegou a 2,5 °C acima da média e calculou mais de 79% de chance de o fenômeno seguir forte ou muito forte até o trimestre de janeiro a março de 2027. O 5º boletim do Painel El Niño 2026-2027, divulgado em 29 de outubro pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) com outras seis instituições federais, prevê para novembro a janeiro chuva acima da faixa normal no Sul e em partes do Sudeste e do Centro-Oeste, além de temperaturas acima da média em quase todo o país. Para janeiro, o boletim aponta aumento do risco de cheias no Sudeste.

Orçamento e estoque pensados para o pior cenário

Farina recomenda trocar o cenário de referência. Orçamento, estoque e logística montados sobre um verão normal tendem a falhar neste ano, e o planejamento-base precisa considerar um evento extremo. Ele também sugere olhar a operação pela geografia do fenômeno: chuva persistente no Sul, calor e temporais concentrados no Sudeste e estiagem no Norte e no Nordeste. Uma mesma cadeia de suprimentos pode ser afetada em pontos diferentes ao mesmo tempo, o que pede fornecedores alternativos e estoque de segurança onde o risco é maior.

Gatilhos combinados antes da chuva

O último passo é transformar a previsão em decisão. A NOAA atualiza os dados do Pacífico toda semana e publica a próxima discussão mensal em 10 de dezembro, e o Painel El Niño sai todo mês. A orientação de Farina é acompanhar esses indicadores, e não manchetes, e combinar com a liderança quais números acionam quais medidas e quem responde por cada uma delas. O próprio painel federal orienta a revisão dos planos de contingência para cenários associados ao fenômeno.

Para proteger a empresa das chuvas, portanto, o roteiro começa por geradores testados, estoque e equipamentos fora do chão e uma apólice conferida, e segue com um plano montado para o cenário extremo e gatilhos definidos com antecedência.

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“O Pacífico já mostrou as cartas. Em dezembro, ninguém mais estará planejando. A janela para decidir é agora”, conclui Farina.