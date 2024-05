O PDF é universal para visualizar, editar e até mesmo interagir com arquivos digitais. Usados para apresentações, materiais de estudo e, às vezes, até livros, esses arquivos são extremamente populares tanto em dispositivos móveis quanto em PCs. Com certeza, em 2024, você poderá editar PDF ou criá-los do zero online. Veja como isso funciona e quais são as vantagens dessas ferramentas.



Passo a passo de como usar um editor de PDF



Todos os editores se diferenciam pelo número de funções. Você pode criar PDF on-line, editá-lo ou excluir algumas partes. Mesmo a interface sendo diferente, existem algumas ferramentas universais que você pode usar para editar PDF. Veja quais são:

1. Alteração do pdf on-line

Encontre a ferramenta para alterar PDF on-line. Considere fatores como o número de funções e a possibilidade de converter arquivos. Além disso, decida se prefere opções on-line ou offline - isso depende muito de sua conexão com a Internet.

2. Função do editor

Abra o editor e escolha a função. Talvez você precise alterar o arquivo já existente ou criar um PDF desde o início.

3. Download do arquivo

Salve e faça o download quando estiver pronto. A maioria dos editores de PDF permite que você salve campos e continue a trabalhar com eles posteriormente. Para isso, você precisará se registrar e fazer login na ferramenta. Verifique se seu arquivo está seguro.

Quando estiver pronto, sinta-se à vontade para fazer o download do resultado. Para isso, escolha o formato preferido - se precisar de outro tipo de arquivo, é mais fácil fazer o download imediatamente em vez de já convertê-lo.



Qual a função das principais ferramentas do editor de PDF?



Mas o que significa editar PDF em particular? Dependendo do editor, há várias ferramentas disponíveis. Veja quais as principais ferramentas e suas funções

1. Criador de arquivos

Nesse caso, você pode preencher PDF com texto, elementos visuais e tudo o que precisar. Basicamente, você trabalhará com uma página em branco como se estivesse criando uma apresentação ou um arquivo do Word. A maioria dos PCs não tem um editor padrão para PDFs, portanto, você precisa encontrar soluções on-line.



2. Adição de texto e imagens

Se você já tiver um arquivo, poderá simplesmente editá-lo na ferramenta. Clique no elemento que deseja editar, e o editor o vai detectar o documento. Escrever em PDF, excluir ou adicionar elementos visuais, etc.

3. Elementos interativos

Alguns editores de arquivos também oferecem a possibilidade de criar elementos interativos - jogos, testes e exercícios para os alunos. Essa é uma excelente oportunidade para os professores criarem algo exclusivo e interagirem com os alunos.

Além disso, talvez você queira dividir ou combinar vários arquivos PDF - isso também está disponível on-line. Você pode até mesmo extrair uma ou duas páginas que desejar.



Editores de PDF on-line e offline, qual escolher?

Afinal, qual ferramenta escolher? Apesar de as ferramentas on-line parecerem uma opção perfeita, há algumas desvantagens. Talvez você queira editar PDF sem uma conexão com a Internet. Nesse caso, é melhor considerar o download do software.

Além disso, as ferramentas on-line dependem muito da velocidade de sua Internet. Se você trabalha com alguns elementos difíceis, como jogos, certifique-se de que sua Internet seja boa o suficiente para que você não perca nada. Afinal de contas, um pequeno erro pode influenciar todo o processo de apresentação ou estudo. Mas se você tiver certeza da conexão, as ferramentas on-line realmente oferecem muitas vantagens.

Vantagens das ferramentas on-line

Veja as principais vantagens de se ter uma ferramenta de edição de PDF on-line

1. Edição colaborativa

Algumas ferramentas on-line permitem que você edite arquivos com outros usuários. Basta compartilhar o link da edição ou dar a uma pessoa acesso à sua conta pessoal. Se o arquivo PDF for salvo aqui, outras pessoas também poderão alterá-lo em tempo real.

2. Acesso a partir de dispositivos móveis

É fácil encontrar um software para editar PDF on-line em um computador. As coisas ficam mais difíceis com dispositivos móveis - há poucos aplicativos com funcionalidade completa. Portanto, considere os serviços on-line. Eles geralmente oferecem uma versão móvel para facilitar sua edição móvel.

3. Atualizações automáticas

Você não precisa fazer download de uma nova versão do aplicativo sempre que uma atualização for anunciada. O editor de PDF será atualizado automaticamente, e você não precisará interferir.



Finalmente, essas ferramentas são mais fáceis de compartilhar e abrir. Uma vez que você baixe o arquivo pronto, você pode compartilhá-lo através de mensageiros, e-mails ou armazená-lo na nuvem. E não há necessidade de baixar o PDF em seu computador!



Os editores de PDF on-line oferecem muitas vantagens em relação aos aplicativos de software tradicionais. Essas ferramentas não ocorrem em seu dispositivo e estão disponíveis em qualquer lugar.

Em alguns casos, a edição colaborativa e a sincronização entre vários dispositivos também estão disponíveis. No entanto, se você precisar trabalhar off-line com frequência, considere fazer o download do editor também.