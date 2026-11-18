O repórter esportivo André Hernan, da ESPN e do Amazon Prime Video, revelou que está com leucemia e que vai passar por um transplante de medula óssea no início de dezembro. A doadora será a filha dele, de 16 anos. A informação foi confirmada pelo próprio jornalista em vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (18/11).

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Hernan recebeu o diagnóstico em 11 de agosto e começou o tratamento poucos dias depois. Por isso, passou a aparecer menos na TV.

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“Mês de renascimento”

No vídeo, o jornalista contou que a família, que mora nos Estados Unidos, veio ao Brasil para acompanhá-lo. “Eu só reduzi minha aparição na TV por causa de vaidade, porque meu cabelo começou a cair”, disse.

Ele também citou o apoio da companheira, a apresentadora da CNN Brasil Ludmilla Candal. “Agora, em dezembro, vou fazer o transplante de medula óssea. Vai ser logo no mês de renascimento”, afirmou.

Na legenda da publicação, Hernan disse que resolveu contar tudo o que viveu nos últimos quatro meses e que está terminando uma das etapas mais importantes da vida “com muita força, resiliência, fé e amor”. “Logo menos tô de volta aos gramados!”, escreveu.

Trajetória

André Hernan começou como repórter esportivo na Globo em 2004 e ficou na emissora por 18 anos, até 2022. Hoje, comanda projetos digitais na ESPN e é repórter das transmissões do Brasileirão e da Copa do Brasil no Prime Video.

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Neste ano, a convite de Galvão Bueno, foi um dos repórteres titulares da cobertura da Copa do Mundo no SBT e na NSports.