Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3087, sorteadas nesta terça-feira (17/11). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 40 milhões no próximo sorteio, nesta quinta-feira (19/11).

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A Mega-Sena 3087 teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 10 - 23 - 25 - 48 - 50. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Na trave

Em Minas Gerais, apostas de Belo Horizonte, Contagem, Ibiraci e Lavras acertaram cinco dezenas. A aposta da capital, simples e feita pelos canais digitais, recebeu R$ 49.715,50. Em Contagem, um bolão de oito cotas faturou R$ 24.857,68, enquanto os jogos simples de Ibiraci e Lavras levaram R$ 24.857,75 cada.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.