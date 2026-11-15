Mega-Sena acumula e prêmio estimado sobe para R$ 34 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.086 da Mega-Sena, realizado na manhã deste domingo (15/11), em São Paulo. Com isso, o prêmio principal, que estava estimado em R$ 26.855.904,50, acumulou e poderá chegar a R$ 34 milhões no próximo sorteio.

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Os números sorteados foram: 03 – 20 – 35 – 38 – 43 – 46.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio milionário, 44 apostas – entre elas, quatro de Minas (duas em Belo Horizonte, uma de Governador Valadares e outra de Muzambinho) – acertaram cinco dezenas e receberão R$ 32.785,73 cada. Na quadra, houve 2.538 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 811,98.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. Os resultados também estão disponíveis no site da instituição, onde é possível consultar as informações dos demais concursos.

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.