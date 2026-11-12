Mega-Sena 3085 acumula e vai a R$ 27 milhões; 3 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3085, sorteadas nesta quinta-feira (12/11). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 27 milhões no próximo concurso, marcado para domingo (15/11).

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As dezenas sorteadas foram: 10 - 27 - 29 - 37 - 39 - 59. Veja os números das outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 30 apostadores que acertaram cinco dezenas (quina), três são de Minas Gerais.

As apostas premiadas no estado foram registradas em Belo Horizonte (2) e Conselheiro Lafaiete. Cada uma vai receber R$ 37.046,54.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão pagos exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão realizadas no prazo mínimo de dois dias úteis após o comparecimento do ganhador à agência.

Quem fez a aposta pela internet pode optar por receber o prêmio pelo aplicativo Mercado Pago, desde que o valor líquido não ultrapasse R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20).

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Caso prefira comparecer a uma lotérica, o apostador deverá apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado no portal Loterias Caixa e válido por 24 horas.