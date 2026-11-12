173 galinhas por pessoa: conheça o município brasileiro que tem mais galinhas do que gente, segundo o IBGE

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Com pouco mais de 7 mil habitantes, Tuiuti reúne cerca de 1,2 milhão de aves e registra uma média de 173 galináceos para cada morador. Os dados integram a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) de 2025.

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Segundo o Sindicato Rural de Bragança Paulista, o município não possui grandes granjas instaladas. A criação de frango de corte ocorre em propriedades locais e tem o apoio da proximidade com um frigorífico em Amparo, destino dos animais para o abate.

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A entidade informa que a produção rural local divide espaço entre hortifrúti, pecuária leiteira e frangos, sem que uma atividade domine a economia agrícola. O índice expressivo decorre da população reduzida: uma granja de 100 mil aves, porte considerado pequeno para o setor, eleva a proporção por habitante.

Concentração de aves na região

Outros municípios também apresentam proporções elevadas de aves por pessoa:

Monte Alegre do Sul: 133,8 aves por morador (1,2 milhão de aves para 8.967 habitantes)

Santo Antônio do Jardim: 115,2 aves por morador (720 mil aves para 6.248 habitantes)

Morungaba: 62,6 aves por morador (890 mil aves para 14.206 habitantes)

Amparo: 57,3 aves por morador (4 milhões de aves para 69.859 habitantes)

Holambra: 55,3 aves por morador (875 mil aves para 15.832 habitantes)

Apesar da liderança proporcional de Tuiuti, Amparo concentra o maior plantel avícola da região de Campinas, reunindo 4 milhões de galináceos.

Rebanho bovino supera população

O número de bovinos supera a quantidade de habitantes em quatro municípios da região. Pedra Bela lidera essa relação com 11.650 cabeças de gado para 6.768 moradores, média de 1,72 bovino por pessoa.

Tuiuti registra 9.450 bovinos para 7.002 moradores (1,35 por habitante). Socorro contabiliza 45 mil bois para 41.633 pessoas (1,08 por habitante), e Santo Antônio do Jardim soma 6.420 animais para 6.248 residentes (1,03 por habitante).

Holambra e os rebanhos de grande porte

Conhecida pelas flores, Holambra reúne 875 mil galináceos para 15.832 habitantes, sendo 507.906 galinhas poedeiras. A proporção representa cerca de 32 aves de postura de ovos por morador. A cidade também lidera o índice regional de suínos: são 12 mil porcos, média de 0,76 animal por residente.

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No quadro geral da bovinocultura, Socorro registra 45 mil cabeças e Itapira soma 38,4 mil. Campinas aparece em terceiro lugar com 29.371 bovinos, superando polos agrícolas como Amparo (22,2 mil), Mogi Mirim (18,7 mil) e Espírito Santo do Pinhal (17,5 mil). Com 1.189.761 habitantes, a metrópole tem cerca de um bovino para cada 40 pessoas.