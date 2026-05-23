Incrível! Este município do Brasil é maior do que países como a Grécia!

Altamira, no sudoeste do Pará, costuma aparecer em mapas como um ponto discreto no meio da Amazônia. No entanto, quando se observa o tamanho de seu território, a escala muda completamente: trata-se do maior município do Brasil em extensão territorial e de um dos maiores do mundo, com cerca de 160 mil quilômetros quadrados. Em outras palavras, um único município ocupa uma área superior à de diversos países inteiros.

Para dimensionar esse dado, basta comparar. Altamira é maior do que a Grécia, que tem aproximadamente 131 mil quilômetros quadrados, e ultrapassa ainda a área de Bangladesh e Nepal. Na prática, um município amazônico concentra, sozinho, um território que supera o de nações populosas e historicamente conhecidas, o que ajuda a explicar muitos dos desafios de gestão, infraestrutura e fiscalização presentes na região.

Altamira é realmente maior que vários países?

O município de Altamira se estende por uma faixa de terra que inclui florestas densas, rios volumosos e áreas de difícil acesso. Comparado a países como Grécia, Bangladesh e Nepal, o território altamirense chama atenção não apenas pela metragem, mas pela combinação entre grande extensão e baixa densidade populacional. Enquanto esses países reúnem dezenas ou centenas de milhões de habitantes, Altamira abriga pouco mais de uma centena de milhares de moradores, distribuídos de forma extremamente desigual.

Essa situação cria um contraste: um país-município com área gigantesca, porém com vazios demográficos em largas porções de floresta amazônica. A administração pública precisa lidar com distâncias significativas entre comunidades, dificuldades logísticas para o atendimento em saúde e educação e grandes áreas onde a presença do Estado é esporádica. A dimensão territorial de Altamira, portanto, não é apenas um dado curioso, mas um fator que molda o cotidiano e a organização do espaço.

A vastidão do território molda a rotina, a economia e a vida na Amazônia – Divulgação / Prefeitura de Altamira-PA

Como o território de Altamira se organiza dentro da Amazônia?

Situada em plena Amazônia brasileira, Altamira reúne uma variedade de paisagens típicas do bioma. O território é formado, em grande parte, por florestas tropicais, intercaladas por rios de grande porte e inúmeros igarapés. A hidrografia é um dos elementos centrais da cidade, com destaque para o rio Xingu, que corta o município e influencia tanto a economia quanto a forma de ocupação humana.

A densidade populacional continua baixa quando se afasta da área central. A maior parte da população está concentrada no núcleo urbano de Altamira, onde se localizam comércio, serviços, centros administrativos e equipamentos públicos. Já o interior do município permanece coberto por amplos trechos de floresta, áreas de conservação e terras ocupadas por comunidades tradicionais. Essa configuração contrasta com a de países mais compactos e urbanizados, em que a malha de cidades se distribui de maneira mais uniforme.

Dentro desse grande território, a presença de estradas, portos fluviais e pistas de pouso improvisadas funciona como ponto de ligação entre a sede municipal e as localidades afastadas. Mesmo assim, muitos deslocamentos ainda dependem dos rios, que permanecem como importantes rodovias naturais da região.

Quais são as curiosidades sobre a ocupação e as comunidades ribeirinhas?

A ocupação do município de Altamira é marcada por fortes contrastes. Ao lado de uma área urbana que cresceu de forma acelerada nas últimas décadas, existem extensas regiões onde a vida segue o ritmo das águas e da floresta. As comunidades ribeirinhas são um exemplo claro dessa realidade, organizadas às margens dos rios e igarapés, com forte dependência da pesca, da pequena agricultura e do transporte fluvial.

Nesses locais, o barco substitui o automóvel e o tempo de viagem é medido em horas, às vezes em dias, de navegação. A escola, o posto de saúde e o comércio mais próximo podem estar a longa distância, o que influencia o acesso a serviços básicos. Ao mesmo tempo, essas comunidades mantêm práticas culturais ligadas ao calendário do rio, à cheia e à vazante, que determinam momentos de plantio, pesca e deslocamento.

Outra curiosidade está na forma como a concentração urbana convive com a vastidão do interior. Enquanto a sede de Altamira apresenta características de cidade média, com bairros densos e infraestrutura em expansão, boa parte do território municipal é pouco ocupada, reforçando a imagem de um município que abriga, ao mesmo tempo, cenário urbano e floresta quase contínua.

Em Altamira, muitas comunidades ribeirinhas dependem de barcos para acessar escolas, postos de saúde e comércio – Marcelo Seabra / Ag. Pará / Secretaria de Comunicação / Governo do Pará

Impactos da Usina de Belo Monte na economia e no ambiente

A construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, às margens do rio Xingu, alterou de forma significativa a dinâmica local. Durante o período de obras, Altamira recebeu um intenso fluxo de trabalhadores e investimentos, o que provocou aumento populacional, maior demanda por moradia, serviços e infraestrutura urbana. Esse movimento impactou o mercado imobiliário, o comércio e os serviços, criando um ciclo de forte atividade econômica seguido por fases de ajuste após a conclusão do empreendimento.

Do ponto de vista ambiental, a usina modificou trechos do curso do rio Xingu, com formação de reservatórios e mudanças no regime de vazão. Esses efeitos são acompanhados por órgãos ambientais, pesquisadores e comunidades locais, que relatam alterações na pesca, na navegação e em áreas tradicionalmente usadas por ribeirinhos e povos indígenas. A discussão sobre os impactos de Belo Monte em Altamira permanece presente no cenário regional, envolvendo temas como compensações socioambientais, monitoramento da fauna e flora e condições de vida das populações atingidas.

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Altamira segue, assim, como um caso singular no mapa brasileiro: um município que supera diversos países em área, abriga uma fatia expressiva da Amazônia e vive o desafio permanente de conciliar desenvolvimento econômico, preservação ambiental e qualidade de vida em um território de dimensões continentais.