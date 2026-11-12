Carga de chopp cai na pista e motoristas fazem fila para tentar levar os barris

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Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) impediram o saque de uma carga de chopp na quarta-feira (11). O fato ocorreu na localidade conhecida como Santa Bárbara, situada no bairro Roma, em Volta Redonda (RJ).

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A equipe fazia um patrulhamento de rotina quando avistou o caminhão parado. Segundo a prefeitura, a mercadoria caiu de forma acidental e espalhou diversos barris pelo asfalto, bloqueando parte da pista.

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Controle da via e proteção dos produtos

No local da ocorrência, os guardas encontraram o motorista preocupado com a perda do material. Condutores que trafegavam pelo trecho começaram a parar os próprios automóveis para tentar recolher os recipientes espalhados.

Para evitar acidentes e impedir a retirada indevida dos itens, os agentes isolaram a área afetada e organizaram a circulação dos veículos.

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A equipe permaneceu no trecho e protegeu a carga até que os barris fossem recolhidos em segurança.