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Qual o estado de saúde do cantor Belutti após acidente com Porsche?

Belutti e o amigo foram socorridos por ocupantes de um outro carro que passava pelo local e encaminhados ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

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LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
09/11/2026 09:34 - atualizado em 09/11/2026 09:35

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Marcos & Belutti, ?@NadsonOFerinhaOficial?
O cantor Belutti, da dupla sertaneja Marcos e Belutti, sofreu um acidente de carro crédito: Foto: Anderson Smoke - Gabi/ Caldi via EGOBrazil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - O cantor Belutti, da dupla sertaneja Marcos e Belutti, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (9), em Alphaville, na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. O artista estava em um Porsche quando o carro derrapou em uma curva e atingiu uma mureta de proteção na Alameda Rio Negro. Apesar da violência do impacto, ele não sofreu ferimentos graves e já está em casa. 

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Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria do cantor informa que o acidente aconteceu quando ele retornava para casa, acompanhado de um amigo. Segundo a equipe, a chuva deixou o asfalto molhado e escorregadio, o que fez com que o automóvel perdesse a aderência em uma curva e colidisse contra a estrutura de proteção da via. 

Sertanejo Belutti, da dupla com Marcos, sofre acidente com Porsche, em SP
O cantor Belutti, da dupla Marcos &amp; Belutti, e o Porsche que dirigia após se envolver em um acidente de trânsito na Grande São Paulo Reprodução/TV/Instagram

O impacto provocou danos expressivos ao Porsche. Segundo informações divulgadas pela TV Globo, a roda dianteira esquerda se desprendeu e foi parar em um posto de combustível nas proximidades. Um dos vidros e parte do teto solar também se soltaram. O carro chegou a girar na pista após a colisão. Não houve registro de atropelamento de pedestres. 

Belutti e o amigo foram socorridos por ocupantes de um outro carro que passava pelo local e encaminhados ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os dois receberam atendimento médico e foram liberados. 

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O carro de luxo foi retirado da avenida por um guincho por volta das 5h30. A equipe do cantor também agradeceu as manifestações de preocupação recebidas após a notícia do acidente. Até o momento, Belutti não se pronunciou.

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