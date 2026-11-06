Mega-Sena 3082 acumula e vai a R$ 60 milhões; 8 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3082, sorteadas nesta sexta-feira (6/11). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 60 milhões no próximo sorteio, neste domingo (8/11).

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A Mega-Sena 3082 teve as seguintes dezenas sorteadas: 24 - 38 - 04 - 16 - 23 - 44. Veja as outras loterias sorteadas nesta sexta-feira.

Entre os 81 ganhadores da quina da Mega-Sena, oito apostas são de Minas Gerais.

As apostas mineiras que acertaram a quina são de Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Juiz de Fora, Luz, Patos de Minas, Pouso Alegre e Três Marias. Cada apostador vai receber R$20.116,27.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão pagos exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão realizadas no prazo mínimo de dois dias úteis após o comparecimento do ganhador à agência.

Quem fez a aposta pela internet pode optar por receber o prêmio pelo aplicativo Mercado Pago, desde que o valor líquido não ultrapasse R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20).

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Caso prefira comparecer a uma lotérica, o apostador deverá apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado no portal Loterias Caixa e válido por 24 horas.