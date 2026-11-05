Lotofácil 3822 e outras loterias: confira os números sorteados (05/11)
Caixa também sorteia os concursos da Quina, Timemania, Dia de Sorte nesta quinta-feira (05/11), no Espaço da Sorte; Mega-Sena não tem sorteio hoje
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A Caixa sorteia nesta quinta-feira (5/11), às 21h, os concursos Lotofácil 3822, Quina 7160, Timemania 2464 e Dia de Sorte 1340. Por causa do feriado de finados, o sorteio da Mega-Sena será na sexta-feira (6/11), com prêmio estimado em R$ 55 milhões.
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O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Loterias desta quinta-feira (05/11)
Lotofácil 3822 – R$ 5 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 - 02 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 24 - 25
Premiação
15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:
Próximo sorteio:
Quina 7160 – R$ 589 mil
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 05 - 18 - 29 - 33 - 63
Premiação
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:
Próximo sorteio:
Timemania 2461 – R$ 24,7 milhões
O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 05 - 06 - 18 - 38 - 57 - 77 - 80
Time do coração: 28 - Confiança (Sergipe)
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Time do Coração
Próximo sorteio:
Dia de Sorte 1340 – R$ 2,3 milhões
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o "Mês da Sorte".
Confira as dezenas: 04 - 06 - 07 - 08 - 12 - 21 - 31
Mês da Sorte: Dezembro
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
Mês da Sorte
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.
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