Homem que agrediu idoso de 79 anos se entrega e é preso em SP

Denis Young Kim, flagrado agredindo José Ricardo dos Santos, de 79 anos, em Osasco (SP), se entregou à polícia nesta quarta-feira (4/11), três dias após a Justiça determinar a prisão temporária. A medida vale por 30 dias, mas pode ser prorrogada pelo mesmo período. De acordo com informações da Polícia paulista, Kim deve passar por audiência de custódia nesta quinta (5).

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O caso aconteceu na última sexta-feira (30), e imagens flagraram toda a ação violenta. Tudo teria tido início após a vítima encostar uma muleta no carro do suspeito. Com isso, Denis saiu do carro e acertou um chute nas costas do idoso, que caiu no chão. A queda não deteve Denis, que chega a pisar na cabeça da vítima.

Outras ocorrências

Essa não é a primeira vez que Denis é julgado por um crime de agressão. Em 2016, ele foi condenado a 14 anos de prisão por matar um catador com uma flecha. Em setembro de 2025, ele passou a cumprir essa pena em regime aberto.

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*Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares