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FRENTE FRIA

Geada na primavera? Nova onda de frio vai avançar pelo Brasil

Massa de ar frio atinge Sul, Sudeste e Centro-Oeste após ciclone; veja onde as temperaturas podem chegar a -2°C e há risco de geadas fortes

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
30/09/2026 19:36 - atualizado em 30/09/2026 19:37

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Geada na primavera? Nova onda de frio vai avançar pelo Brasil
Chuva, um dos fenômenos associados à frente fria que avança sobre o país crédito: Freepik

Após a passagem de um ciclone extratropical sobre a América do Sul nesta terça-feira (29/9), uma nova onda de frio avança pelo Brasil. O sistema atingirá o Rio Grande do Sul na quarta-feira (30/9) e se espalhará por estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste nos dias seguintes.

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A massa de ar frio chega depois de uma intensa frente fria que atinge o Sul, provocando uma queda significativa nas temperaturas. Na quinta-feira (1/10), o sistema avança sobre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

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O frio também será sentido no Sul de Mato Grosso, no Sul de Goiás e chega em Minas pelo Alto Paranaíba. Na sexta-feira (2/10), a massa de ar frio alcança uma área ainda maior desses estados, além de chegar ao Rio de Janeiro e ao Sul do Espírito Santo.

Ápice do frio ocorre na sexta-feira

As projeções da Meteored indicam que o ápice do frio na Região Sul do Brasil está previsto para a sexta-feira (2/10), principalmente durante a madrugada e o início da manhã. Nesse período, a maior parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina deve registrar temperaturas mínimas inferiores a 10°C.

Com esse cenário, há risco de novas geadas na Região Sul. Embora a ocorrência não deva ser abrangente, as áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina podem registrar geadas fortes em alguns municípios.

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