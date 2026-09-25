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VIOLÊNCIA

Mãe de bebê encontrado carbonizado alega aborto espontâneo

Mulher foi encontrada pela Polícia Militar em um imóvel próximo ao local e disse que sofreu aborto espontâneo. Ela nega ter ateado fogo ao corpo

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DD
Darcianne Diogo
DC
Davi Cruz
DD
Darcianne Diogo
Repórter
DC
Davi Cruz
Repórter
25/09/2026 17:54

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25/09/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Recanto das Emas, local onde corpo de recém-nascido é encontrado carbonizado.
25/09/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Recanto das Emas, local onde corpo de recém-nascido é encontrado carbonizado. crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

A mãe do bebê encontrado carbonizado em um amontoado de entulhos no Recanto das Emas, no Distrito Federal, foi identificada pela polícia no começo da tarde desta sexta-feira (25/9). A mulher de 35 anos foi levada à Unidade de Pronto-Atendimento e, depois, à 27ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento.

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Ao "Correio Braziliense", o tenente da PMDF Urtiga relatou ter recebido informações de populares sobre uma mulher grávida, moradora de um prédio próximo ao local onde o bebê foi encontrado. As equipes foram ao imóvel e a suspeita confessou o ato.


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Aos militares contou que, na quinta-feira (24/9), teve sangramentos intensos. Na madrugada, sentiu fortes cólicas e, ao urinar, sofreu aborto espontâneo. Nervosa, relatou ter colocado o corpo em um saco de lixo, saído de casa, caminhado por 50 metros e jogado o bebê em uma área de entulhos. Negou, no entanto, ter ateado fogo. 

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O companheiro da mulher também conversou com os policiais, mas disse que estava dormindo no momento em que a mulher cometeu o ato. O caso é investigado pela Polícia Civil.


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